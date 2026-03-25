Paso Pehuenche: Mendoza y Chile buscan habilitarlo para carga y mejorar controles fronterizos

En un nuevo paso hacia la integración regional , autoridades de Mendoza y Chile avanzaron en una agenda conjunta para fortalecer la conectividad y el desarrollo productivo a través del Paso Pehuenche . El encuentro se dio en el marco del Encuentro de Integración Pehuenche 2026 , una instancia clave que funciona como antesala del Comité de Integración.

El acuerdo contempla el trabajo conjunto de equipos técnicos para elaborar un Informe de Integración y Desarrollo Regional , que será presentado ante los gobiernos nacionales de Argentina y Chile con el objetivo de impulsar iniciativas vinculadas a la conectividad, el intercambio cultural y el desarrollo económico.

El Paso Pehuenche se consolida como una infraestructura estratégica dentro del sistema de conectividad binacional, complementando al Paso Internacional Cristo Redentor . Su potencial como corredor logístico y productivo lo posiciona como una herramienta clave para potenciar el comercio exterior , dinamizar las economías regionales y fortalecer el ecosistema emprendedor entre ambos países.

El gobernador regional del Maule, Pedro Álvarez Salamanca Ramírez , valoró la convocatoria y destacó la participación de actores clave del sector público y privado. “Logramos una convocatoria amplia con sectores clave como minería y puertos, que son fundamentales para proyectar este trabajo conjunto”, afirmó.

el gobierno de mendoza firma acuerdo con chile para mejorar conectividad, el desarrollo productivo y la operatividad del Paso Pehuenche 25 de marzo de 2026

El mandatario chileno puso el foco en el rol estratégico del paso al considerarlo un eje fundamental para fortalecer la conexión entre Mendoza, el Maule y los puertos del Pacífico. Además, subrayó las inversiones en marcha para mejorar su operatividad, con obras de infraestructura y la incorporación de tecnología.

“El Paso Pehuenche es hoy una realidad, pero el desafío es proyectarlo al mundo. Estamos invirtiendo en mejorar la aduana y avanzar con tecnología como el escáner, porque necesitamos generar condiciones para aumentar el flujo y consolidar este corredor”, sostuvo.

Las oportunidades y desafíos del Paso Pehuenche

Asimismo, Álvarez Salamanca remarcó que el crecimiento del paso dependerá del incremento sostenido del flujo de cargas y del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno. “Las voluntades de las provincias están, pero necesitamos el compromiso de los gobiernos nacionales. Si generamos más movimiento de cargas, el paso se fortalecerá”, agregó.

Durante el encuentro, se abordaron distintos ejes vinculados a la operatividad del Paso Pehuenche. Entre ellos, se analizaron las condiciones necesarias para avanzar hacia su habilitación para carga general, uno de los principales objetivos para potenciar su funcionamiento.

ADUANA PASO PEHUENCHE-ARGENTINA Aduana Paso Pehuenche-Argentina

En adición, se identificaron desafíos pendientes como la mejora de los controles fronterizos, la optimización logística y la necesidad de dotar de mayor previsibilidad al funcionamiento del paso. Estos aspectos son considerados fundamentales para consolidar su rol dentro del sistema de transporte internacional.

Como meta institucional, Mendoza busca llegar a la próxima reunión del Comité con una agenda consensuada y avances concretos que permitan dar continuidad al proceso de integración. En ese sentido, si las condiciones lo permiten, se estima realizar otro encuentro en Malargüe, durante el mes de septiembre.