30 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Mendoza

Ardid delictivo en pleno centro de Mendoza: dos detenidos

Dos delincuentes fueron detenidos acusados de robo, tras un raid delictivo por cuatro negocios, en el centro de Mendoza.

Los daños ocasionados en uno de los locales afectados.&nbsp;

Los daños ocasionados en uno de los locales afectados. 

 Por Pablo Segura

Dos sujetos fueron detenidos, acusados de cometer un ardid delictivo en cuatro negocios del centro de Mendoza, en tanto que entre sus pertenencias fueron secuestrados varios objetos y materiales sustraídos durante cada uno de los robos. Uno de los sospechosos posee múltiples antecedentes penales.

Los sospechosos, de 45 y 61 años, fueron atrapados cuando concretaban los últimos atracos, todos ocurridos en calle Lavalle entre la numeración 100 y 200, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

Lee además
Como consecuencia del impacto, el camionero sufrió diversas heridas y fue asistido en el lugar

Video: un camión volcó y quedó atrapado dentro de un zanjón en pleno centro mendocino
Tránsito en Ciudad de Mendoza: qué calles están cortadas y qué colectivos cambian su recorrido hoy 30 de marzo.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 30 de marzo

Los acusados quedaron detenidos a disposición de la justicia y en las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de estos.

El menor de los dos sospechosos posee varios antecedentes penales por lo que su situación es más complicada aún. Entre todas las acusaciones, se destacan imputaciones por tiroteos, robos y encubrimientos.

Ardid delictivo en pleno centro de Mendoza: dos detenidos

Según fuentes policiales, cerca de las 22 del domingo ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en calle Lavalle al 100. La información confirmaba la existencia de un sujeto en el interior de un negocio de materiales de electrónica quien, al parecer, había hecho un boquete en el techo.

local negocio robo mendoza
Uno de los locales víctima de robo, en pleno centro de Mendoza.

Uno de los locales víctima de robo, en pleno centro de Mendoza.

Lo cierto es que luego se confirmó que ese delincuente había sustraído varios elementos, y a los pocos minutos, en el marco del procedimiento policial, se detectó que otros tres negocios también habían sido víctimas del robo.

Posteriormente, los efectivos se desplazaron hacia calle Lavalle al 200, donde sorprendieron a un sujeto en el interior de un comercio.

El individuo intentó darse a la fuga, pero fue reducido en el lugar, mientras que un segundo sospechoso fue aprehendido a pocos metros. Ambos habrían ingresado a través de una cochera.

herramienta robo secuestro

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de un arma tipo aire comprimido (réplica de pistola).

Además, se recuperaron diversos productos sustraídos, entre ellos objetos de electrónica, herramientas, 10 frascos de salsa casera de un kilo, maples de huevos (20 unidades) y cajas con verduras y frutas.

Trabajaron en la escena personal de la Unidad de Investigaciones, Policía Científica y efectivos de la jurisdicción, bajo directivas de la Oficina Fiscal correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Azúcar vs fruta: El proyecto que enfrenta a Mendoza con un lobby poderoso

¿Sin planes este finde? No te pierdas estos 3 lugares, sabores y eventos en Mendoza

Robo exprés en la Sexta Sección: la alarma lo espantó y escapó con un insólito botín

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 27 de marzo

Dónde instalarán los nuevos semáforos inteligentes para mejorar la fluidez del tránsito

Video: impresionante tackle para atrapar a un ladrón en plena Ciudad

En Mendoza, el Observatorio Pierre Auger que se volvió clave para la ciencia mundial

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 26 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
El hecho ocurrió en la escuela N°40 de San Cristobal, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia con gran salida laboral: quiénes pueden acceder. Imagen creada por IA

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia y con salida laboral

El hecho ocurrió en la escuela N°40 de San Cristobal, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de marzo los estatales.

Cuándo cobran los trabajadores estatales de Mendoza, en la previa a Semana Santa

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360