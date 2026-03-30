Los daños ocasionados en uno de los locales afectados.

Dos sujetos fueron detenidos, acusados de cometer un ardid delictivo en cuatro negocios del centro de Mendoza , en tanto que entre sus pertenencias fueron secuestrados varios objetos y materiales sustraídos durante cada uno de los robos. Uno de los sospechosos posee múltiples antecedentes penales.

Los sospechosos, de 45 y 61 años, fueron atrapados cuando concretaban los últimos atracos, todos ocurridos en calle Lavalle entre la numeración 100 y 200, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

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Los acusados quedaron detenidos a disposición de la justicia y en las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de estos.

E l menor de los dos sospechosos posee varios antecedentes penales por lo que su situación es más complicada aún. Entre todas las acusaciones, se destacan imputaciones por tiroteos, robos y encubrimientos.

Ardid delictivo en pleno centro de Mendoza: dos detenidos

Según fuentes policiales, cerca de las 22 del domingo ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en calle Lavalle al 100. La información confirmaba la existencia de un sujeto en el interior de un negocio de materiales de electrónica quien, al parecer, había hecho un boquete en el techo.

local negocio robo mendoza Uno de los locales víctima de robo, en pleno centro de Mendoza.

Lo cierto es que luego se confirmó que ese delincuente había sustraído varios elementos, y a los pocos minutos, en el marco del procedimiento policial, se detectó que otros tres negocios también habían sido víctimas del robo.

Posteriormente, los efectivos se desplazaron hacia calle Lavalle al 200, donde sorprendieron a un sujeto en el interior de un comercio.

El individuo intentó darse a la fuga, pero fue reducido en el lugar, mientras que un segundo sospechoso fue aprehendido a pocos metros. Ambos habrían ingresado a través de una cochera.

herramienta robo secuestro

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de un arma tipo aire comprimido (réplica de pistola).

Además, se recuperaron diversos productos sustraídos, entre ellos objetos de electrónica, herramientas, 10 frascos de salsa casera de un kilo, maples de huevos (20 unidades) y cajas con verduras y frutas.

Trabajaron en la escena personal de la Unidad de Investigaciones, Policía Científica y efectivos de la jurisdicción, bajo directivas de la Oficina Fiscal correspondiente.