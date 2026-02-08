8 de febrero de 2026
Tragedia en Rivadavia: murió una niña de 3 años tras caer en una pileta

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Saporiti, donde intentaron reanimarla sin éxito. El hecho ocurrió durante un festejo familiar.

Por Sitio Andino

Una niña de 3 años falleció este domingo por la tarde tras ser rescatada de una pileta en un quincho ubicado en Rivadavia. La muerte es investigada por la Subcomisaría La Reducción y la Oficina Fiscal del departamento del Este mendocino.

Según el reporte policial, cerca de las 15:13 ingresó un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre el traslado de una menor al Hospital Saporiti luego de haber sido encontrada sumergida en una pileta. Personal de guardia del centro asistencial inició de inmediato maniobras de primeros auxilios al momento de su ingreso, registrado a las 15:22.

Pese a los intentos de reanimación, a las 16:07 el médico de guardia constató el fallecimiento de la niña.

Qué sucedió en Rivadavia

De acuerdo con la primera información aportada por la madre a los efectivos, la familia se encontraba participando de un festejo en un quincho alquilado. En un momento advirtieron la ausencia de la menor y, al dirigirse hacia la pileta, la encontraron en el fondo del agua.

La víctima tenía domicilio en el departamento de Rivadavia. La fiscalía interviniente dispuso las medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

