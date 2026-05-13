Hospital Saporiti: la Justicia rechazó la cautelar y se mantiene la reestructuración de la maternidad.

La Justicia de Mendoza rechazó la medida cautelar presentada por la Municipalidad y un grupo de vecinas contra el cierre de maternidad y neonatología en el Hospital Saporiti . Al ratificarse la validez de la Resolución 468/2026, el Gobierno provincial mantiene el aval para derivar partos al Hospital Perrupato. La jueza consideró insuficientes las pruebas de peligro inmediato.

La magistrada a cargo de la causa, la docotra Claudia Alicia Ambrosini , fundamentó su decisión en tres pilares jurídicos que favorecieron la postura del Gobierno Provincial:

La demanda, encabezada por el intendente Ricardo Mansur y el presidente del Concejo Deliberante, Luis García Llauró , advertía sobre los riesgos de trasladar a embarazadas y recién nacidos a través de los 21 kilómetros que separan a Rivadavia de San Martín, trayecto que en emergencias puede superar los 40 minutos.

Sin embargo, el tribunal consideró que las afirmaciones de la parte actora resultaron "genéricas" y que el peligro en la demora invocado no cuenta con respaldo probatorio suficiente en esta etapa del proceso.

El estado de la causa

A pesar del rechazo de la cautelar, el proceso principal -una acción de amparo- continúa su curso. La jueza aclaró que esta decisión no implica una "pre-opinión" sobre el fondo de la cuestión, la cual será resuelta en la sentencia definitiva tras un análisis integral de la normativa constitucional e internacional invocada por las demandantes.

Por el momento, la Resolución 468/2026 sigue vigente, obligando al Hospital Saporiti a derivar sistemáticamente los partos programados y urgencias neonatales al Hospital Perrupato, limitando su función local a la atención prenatal y controles básicos.