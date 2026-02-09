Un camión cargado con uvas volcó en Luján de Cuyo: corte y bypass en la Ruta 40

Por Sitio Andino







Un vuelco ocurrido este mediodía en la Ruta Nacional 40, a la altura de Luján de Cuyo, fue provocado por una falla mecánica que ocasionó daños al camión y la carga de uvas que transportaba. Tras el accidente, se dispuso un corte total del acceso y se habilitó una vía alternativa para el tránsito.

Accidente en Luján de Cuyo: un camión con uvas protagonizó un vuelco Minutos después de las 13, un camión conducido por un hombre de 39 años circulaba hacia el norte por la Ruta 40 con un cargamento de uvas. A unos 100 metros de la intersección con la Ruta 7, el vehículo perdió una de sus ruedas traseras, lo que provocó que volcara sobre la calzada del carril lento.

9 FEBRERO - Vuelco - Luján Cuyo (3) Tras el accidente, hubo un corte y bypass sobre la Ruta 40. Foto: Gentileza Como consecuencia, la carga quedó esparcida sobre el camino y generó un corte momentáneo del tránsito, hasta que se habilitó un bypass vehicular por la banquina este de la Ruta 40.

El conductor no sufrió heridas y fue sometido a un control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.