9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Sin heridos

Un camión cargado con uvas volcó en Luján de Cuyo: corte y bypass en la Ruta 40

El camión sufrió un desperfecto en una de sus ruedas traseras y protagonizó un vuelco con varias cajas de uvas que se esparcieron sobre el acceso.

Un camión cargado con uvas volcó en Luján de Cuyo: corte y bypass en la Ruta 40

Un camión cargado con uvas volcó en Luján de Cuyo: corte y bypass en la Ruta 40

Por Sitio Andino Policiales

Un vuelco ocurrido este mediodía en la Ruta Nacional 40, a la altura de Luján de Cuyo, fue provocado por una falla mecánica que ocasionó daños al camión y la carga de uvas que transportaba. Tras el accidente, se dispuso un corte total del acceso y se habilitó una vía alternativa para el tránsito.

Accidente en Luján de Cuyo: un camión con uvas protagonizó un vuelco

Minutos después de las 13, un camión conducido por un hombre de 39 años circulaba hacia el norte por la Ruta 40 con un cargamento de uvas. A unos 100 metros de la intersección con la Ruta 7, el vehículo perdió una de sus ruedas traseras, lo que provocó que volcara sobre la calzada del carril lento.

Lee además
El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.
buscan a dos hermanas

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas
El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos
9 FEBRERO - Vuelco - Luján Cuyo (3)
Tras el accidente, hubo un corte y bypass sobre la Ruta 40.

Tras el accidente, hubo un corte y bypass sobre la Ruta 40.

Como consecuencia, la carga quedó esparcida sobre el camino y generó un corte momentáneo del tránsito, hasta que se habilitó un bypass vehicular por la banquina este de la Ruta 40.

El conductor no sufrió heridas y fue sometido a un control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza: nueve detenidos

Las millonarias multas que deberán pagar los condenados en el Juicio a Walter Bento

Tragedia en Rivadavia: murió una niña de 3 años tras caer en una pileta

Susto en una ruta de Luján: un ciclista resultó herido tras caer y ser atropellado por un auto

Conducía por Guaymallén con casi cuatro veces el límite permitido y chocó a un auto: qué sucedió

Fuerte ofensiva contra el narcotráfico en tres departamentos de Mendoza

Operativos en Las Heras: desactivan robos y detienen a cuatro personas

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro