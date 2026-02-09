Un camión cargado con uvas volcó en Luján de Cuyo: corte y bypass en la Ruta 40

Un vuelco ocurrido este mediodía en la Ruta Nacional 40, a la altura de Luján de Cuyo, fue provocado por una falla mecánica que ocasionó daños al camión y la carga deuvas que transportaba. Tras el accidente, se dispuso un corte total del acceso y se habilitó una vía alternativa para el tránsito.
Accidente en Luján de Cuyo: un camión con uvas protagonizó un vuelco
Minutos después de las 13, un camión conducido por un hombre de 39 años circulaba hacia el norte por la Ruta 40 con un cargamento de uvas. A unos 100 metros de la intersección con la Ruta 7, el vehículo perdió una de susruedas traseras, lo que provocó que volcara sobre la calzada del carril lento.