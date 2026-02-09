Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores Foto: Prensa Gendarmería Nacional

Según detallaron desde Gendarmería, el sistema de ARCA permanece caído, por lo tanto realizan el aparcamiento de camiones en los pulmones de YPF. Además, las playas de estacionamiento están al 60% y seguían ingresando camiones.

Camiones, ruta, camiones varados, paso internacional, camioneros.jpg Cierre del Paso Internacional Los Libertadores: las pérdidas por los camiones y cargas inmovilizados. Foto: Yemel Fil Cómo conocer el estado del Paso Internacional Los Libertadores El Gobierno de Mendoza incorporó el apartado PasAr en la plataforma Mendoza por Mí (MxM), una herramienta estratégica para que mendocinos, turistas y transportistas planifiquen su viaje hacia Chile de forma segura, sin esperas y conociendo los datos en tiempo real.

PasAr se consolida como la fuente oficial para conocer el estado de los pasos internacionales -como el Sistema Integrado Cristo Redentor (Paso Internacional Los Libertadores)y el Paso Pehuenche- evitando sorpresas en la alta montaña. Además, la app permite conocer:

Tiempos de espera: reportes sobre la congestión vehicular categorizados en niveles (baja, media o alta).

Estado de los complejos: funcionamiento detallado del Complejo Roque Carranza (Horcones) en Argentina y Los Libertadores en Chile.

Paradores activos: información sobre la disponibilidad y cantidad de vehículos en los paradores de Uspallata y Penitentes .

Horarios de habilitación: cronogramas específicos para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.