9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Camino a Chile

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

Debido a la caída del sistema informático, comenzaron a organizar a los camiones en los pulmones correspondientes.

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

Foto: Prensa Gendarmería Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores registra demoras debido a fallas en el sistema informático de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Quienes tengan planificado un viaje a Chile deberán estar atentos a la información oficial.

Según detallaron desde Gendarmería, el sistema de ARCA permanece caído, por lo tanto realizan el aparcamiento de camiones en los pulmones de YPF. Además, las playas de estacionamiento están al 60% y seguían ingresando camiones.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 9 de febrero
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 8 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 8 de febrero
Camiones, ruta, camiones varados, paso internacional, camioneros.jpg
Cierre del Paso Internacional Los Libertadores: las pérdidas por los camiones y cargas inmovilizados.

Cierre del Paso Internacional Los Libertadores: las pérdidas por los camiones y cargas inmovilizados.

Cómo conocer el estado del Paso Internacional Los Libertadores

El Gobierno de Mendoza incorporó el apartado PasAr en la plataforma Mendoza por Mí (MxM), una herramienta estratégica para que mendocinos, turistas y transportistas planifiquen su viaje hacia Chile de forma segura, sin esperas y conociendo los datos en tiempo real.

PasAr se consolida como la fuente oficial para conocer el estado de los pasos internacionales -como el Sistema Integrado Cristo Redentor (Paso Internacional Los Libertadores)y el Paso Pehuenche- evitando sorpresas en la alta montaña. Además, la app permite conocer:

  • Tiempos de espera: reportes sobre la congestión vehicular categorizados en niveles (baja, media o alta).

  • Estado de los complejos: funcionamiento detallado del Complejo Roque Carranza (Horcones) en Argentina y Los Libertadores en Chile.

  • Paradores activos: información sobre la disponibilidad y cantidad de vehículos en los paradores de Uspallata y Penitentes.

  • Horarios de habilitación: cronogramas específicos para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 7 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 6 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Demoras en Horcones de 4 horas por el regreso de mendocinos desde Chile

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

LO QUE SE LEE AHORA
Ojo conductores: desde este lunes cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este
CAMBIOS IMPORTANTES

Atención conductores: desde este lunes cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación