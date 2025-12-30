30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

La herramienta permitirá a los mendocinos y turistas que viajen a Chile tomar decisiones antes de salir de casa. La idea es evitar largas filas y esperas.

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.

 Por Natalia Mantineo

Con la finalidad de potenciar la plataforma Mendoza por Mí (MxM), el Gobierno de Mendoza incorporó el apartado PasAr, una herramienta estratégica para que mendocinos, turistas y transportistas planifiquen su viaje hacia Chile de forma segura, sin esperas y conociendo los datos en tiempo real.

Ante el inicio de la temporada de verano y el incremento del flujo vehicular por las festividades de fin de año, la previsión se vuelve fundamental. PasAr se consolida como la fuente oficial para conocer el estado de los pasos internacionales -como el Sistema Integrado Cristo Redentor (Paso Internacional Los Libertadores) y el Paso Pehuenche- evitando sorpresas en la alta montaña.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de diciembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de diciembre de 2025
El Paso Los Libertadores es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de diciembre de 2025

  • Tiempos de espera: reportes sobre la congestión vehicular categorizados en niveles (baja, media o alta).

  • Estado de los complejos: funcionamiento detallado del Complejo Roque Carranza (Horcones) en Argentina y Los Libertadores en Chile.

  • Paradores activos: información sobre la disponibilidad y cantidad de vehículos en los paradores de Uspallata y Penitentes.

  • Horarios de habilitación: cronogramas específicos para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Un dato para tener en cuenta es que durante jornadas de alta demanda, la plataforma permite anticipar demoras que pueden superar las cuatro horas, facilitando la elección de horarios de salida menos congestionados.

Paso Internacional Los Libertadores, aduana, paso a chile.jpeg
La plataforma permite anticipar demoras que pueden superar las cuatro horas.

La plataforma permite anticipar demoras que pueden superar las cuatro horas.

Además del estado del tránsito, el apartado PasAr funciona como una guía administrativa para agilizar los controles fronterizos. Los usuarios pueden acceder a:

  • Declaraciones Juradas: descarga directa de formularios necesarios para la aduana.

  • Recomendaciones de seguridad: pautas para la conducción en alta montaña y prevención de incidentes.

  • Teléfonos útiles: contactos de emergencia y asistencia sanitaria durante el trayecto.

Preguntas frecuentes para tener en cuenta

Dónde consulto el estado del paso a Chile hoy : podés hacerlo a través de la plataforma oficial Mendoza por Mí (MxM), en la sección específica de PasAr.

Qué pasos internacionales están monitoreados: principalmente el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche, los dos ejes más importantes de conexión con Chile desde Mendoza.

Es necesario descargar una app: no, se puede acceder directamente desde el navegador de cualquier dispositivo móvil ingresando a la web de Mendoza por Mí.

Contar con información precisa sobre el estado del tiempo, los tiempos de espera y los requisitos aduaneros no solo permite ahorrar tiempo, sino que garantiza un tránsito más fluido y previsible para miles de familias y transportistas que eligen el cruce mendocino.

Temas
Seguí leyendo

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos

Cruzar a Chile, una odisea: el Paso Los Libertadores presenta demoras de casi 4 horas

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de diciembre de 2025

Vacacionaban en Chile y les robaron la camioneta: el mal momento de una familia mendocina

Paso Internacional Los Libertadores: demoras y filas kilométricas para cruzar a Chile

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 28 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 28 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre en Mendoza
El clima

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre en Mendoza

Las Más Leídas

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos. Imagen creada con IA video
Delitos

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos

Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo  video
Escándalo televisivo

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo

Leandro Paredes presentó dos nuevas etiquetas de sus vinos elaborados en Mendoza
Fútbol y Vinos

Leandro Paredes presentó dos nuevos vinos de su proyecto Mi Victoria

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones
Vacaciones con ahorro

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones