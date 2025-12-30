La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.

Con la finalidad de potenciar la plataforma Mendoza por Mí (MxM), el Gobierno de Mendoza incorporó el apartado PasAr , una herramienta estratégica para que mendocinos, turistas y transportistas planifiquen su viaje hacia Chile de forma segura, sin esperas y conociendo los datos en tiempo real.

Ante el inicio de la temporada de verano y el incremento del flujo vehicular por las festividades de fin de año, la previsión se vuelve fundamental. PasAr se consolida como la fuente oficial para conocer el estado de los pasos internacionales -como el Sistema Integrado Cristo Redentor (Paso Internacional Los Libertadores) y el Paso Pehuenche - evitando sorpresas en la alta montaña.

ALTA MONTAÑA Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de diciembre de 2025

FRONTERA Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de diciembre de 2025

La herramienta digital centraliza datos críticos que se actualizan minuto a minuto, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas antes de salir de casa:

La herramienta facilitará el cruce al Paso a Chile sin esperas y en tiempo real.

Un dato para tener en cuenta es que durante jornadas de alta demanda, la plataforma permite anticipar demoras que pueden superar las cuatro horas, facilitando la elección de horarios de salida menos congestionados.

Horarios de habilitación: cronogramas específicos para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Paradores activos: información sobre la disponibilidad y cantidad de vehículos en los paradores de Uspallata y Penitentes .

Estado de los complejos: funcionamiento detallado del Complejo Roque Carranza (Horcones) en Argentina y Los Libertadores en Chile.

Tiempos de espera: reportes sobre la congestión vehicular categorizados en niveles (baja, media o alta).

Paso Internacional Los Libertadores, aduana, paso a chile.jpeg La plataforma permite anticipar demoras que pueden superar las cuatro horas.

Además del estado del tránsito, el apartado PasAr funciona como una guía administrativa para agilizar los controles fronterizos. Los usuarios pueden acceder a:

Declaraciones Juradas: descarga directa de formularios necesarios para la aduana.

Recomendaciones de seguridad: pautas para la conducción en alta montaña y prevención de incidentes.

Teléfonos útiles: contactos de emergencia y asistencia sanitaria durante el trayecto.

Preguntas frecuentes para tener en cuenta

Dónde consulto el estado del paso a Chile hoy : podés hacerlo a través de la plataforma oficial Mendoza por Mí (MxM), en la sección específica de PasAr.

Qué pasos internacionales están monitoreados: principalmente el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche, los dos ejes más importantes de conexión con Chile desde Mendoza.

Es necesario descargar una app: no, se puede acceder directamente desde el navegador de cualquier dispositivo móvil ingresando a la web de Mendoza por Mí.

Contar con información precisa sobre el estado del tiempo, los tiempos de espera y los requisitos aduaneros no solo permite ahorrar tiempo, sino que garantiza un tránsito más fluido y previsible para miles de familias y transportistas que eligen el cruce mendocino.