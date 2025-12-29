29 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Colapso pre fiestas

Cruzar a Chile, una odisea: el Paso Los Libertadores presenta demoras de casi 4 horas

El Paso Los Libertadores, que lleva a Chile, está habilitado y se encuentra colmado de patentes argentinas que buscan cruzar al país trasandino. Los detalles.

Cómo está el Paso Los Libertadores hoy: largas filas y demoras por fin de año. Foto de archivo.

 Por Celeste Funes

En el Paso Internacional Los Libertadores, uno de los principales accesos hacia Chile, se registran demoras significativas debido al intenso movimiento vehicular a pocas horas de la celebración de Año Nuevo. En este sentido, el sistema que conecta a ambos países a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este lunes 29 de diciembre las 24 horas.

Mientras en Argentina el tránsito presenta esperas menores, el mayor retraso se concentra del lado del país vecino, donde los trámites aduaneros generan filas de 3 kilómetros.

El intenso movimiento de vehículos particulares hacia Chile volvió a generar demoras en el Paso Internacional Los Libertadores. En territorio argentino, a la altura de Roque Carranza, se registran alrededor de 10 minutos de espera, por lo que el tránsito avanza de manera relativamente fluida.

La situación cambia al cruzar el Túnel Internacional, donde comienza la atención en el Complejo Los Libertadores. Allí, quienes viajan desde Argentina deben completar los trámites aduaneros, lo que actualmente provoca 210 minutos de demora, es decir, aproximadamente 3 horas y 30 minutos.

Así está el Paso Los Libertadores este lunes 29 de diciembre de 2025.

Debido a la alta demanda, se formó una fila de 3 kilómetros para ingresar al complejo chileno. Las autoridades recomendaron a quienes viajan prever tiempos adicionales y circular con precaución.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

