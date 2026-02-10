Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será Foto: Archivo

En febrero, el cielo volverá a captar la atención con un eclipse solar anular que también podrá observarse desde Argentina. El fenómeno, conocido como “ Anillo de Fuego”, ofrecerá un espectáculo astronómico singular, visible de manera parcial en el país, y requerirá cuidados especiales para su observación segura.

Un eclipse solar que marcará febrero: cuándo y dónde se verá en Argentina El martes 17 de febrero de 2026 se producirá uno de los eventos astronómicos más llamativos del año, al que recibe por nombre eclipse solar anular. Se trata del primer eclipse de 2026 y uno de los más esperados por su particular forma, cuando la Luna no llega a cubrir por completo al Sol y deja visible un aro luminoso.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero se encuentra a una distancia mayor a la habitual. Como consecuencia, tapa gran parte del disco solar, en este caso, cerca del 96%, y deja alrededor un borde brillante que da origen al nombre popular de “Anillo de Fuego”.

eclipse solar, parque central, mendoza - 397862 En Argentina, el eclipse solar en su totalidad se podrá ver en Ushuaia. Foto: Cristian Lozano El fenómeno tendrá lugar durante la mañana del martes. La fase anular completa solo será visible en regiones de la Antártida y sobre el Océano Antártico.

Específicamente, en Argentina, los horarios aproximados del eclipse parcial comenzará a las 6:56, alcanzará su punto máximo alrededor de las 9:12 y finalizará cerca de las 11:27. Solo se podrá ver en el extremo sur del país, con Ushuaia como uno de los puntos donde mayor cobertura solar se registrará. Cómo mirar el eclipse de forma segura Los especialistas advierten que nunca se debe observar el Sol directamente, ni siquiera durante un eclipse. Para evitar daños irreversibles en la vista, se recomienda utilizar gafas certificadas para observación solar o filtros especiales en telescopios y binoculares. Los métodos caseros o lentes de sol comunes no ofrecen protección adecuada. Fuente: TN.