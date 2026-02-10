10 de febrero de 2026
{}
Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza

Este 11 de febrero se celebra el Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza. Los festejos serán en el Santuario de El Challao, que cumple 100 años. Mirá las actividades.

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza
Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Este 11 de febrero se celebra el Día de la Virgen de Lourdes. En la provincia de Mendoza, los festejos se concentran en el Santuario de El Challao, que este año cumple 100 años, con diversas actividades. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Virgen de Lourdes, procesión, iglesia católica, Challao
El Santuario Nuestra Señora de Lourdes cumple 100 años

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes cumple 100 años

Qué actividades habrá en Mendoza por el Día de la Virgen de Lourdes

Durante este miércoles 11 de febrero se realizarán diversas celebraciones en honor a la Virgen de Lourdes. Los fieles podrán participar de las siguientes actividades religiosas:

  • 5.30 hs. Rezo del Rosario de la Aurora
  • 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hs. Santa Misa
  • 17 hs. Misa por la salud de los enfermos
  • 21 hs. Procesión desde los Portones del Parque
  • 23 hs. Santa Misa presidida por Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza.

A lo largo de toda la jornada habrá sacerdotes disponibles para confesar a quienes deseen acercarse al sacramento de la reconciliación y vivir este momento de fe.

Desde la organización también se recomienda a los peregrinos y fieles tomar precauciones, como mantener una correcta hidratación y asistir con calzado y vestimenta cómoda, adecuados para el entorno del santuario.

Asimismo, se solicita prestar especial atención a los niños y acompañar de manera constante a los adultos mayores, para garantizar una experiencia segura y ordenada durante la celebración.

Virgen de Lourdes, procesión, iglesia católica, Challao
El cronograma de actividades en Mendoza por el Día de la Virgen de Lourdes

El cronograma de actividades en Mendoza por el Día de la Virgen de Lourdes

Historia del Día de la Virgen de Lourdes

En 1858, cuatro años después de que la Iglesia católica estableciese el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que decretaba que la madre del Señor estaba libre de todo pecado, Nuestra Señora de Lourdes se apareció en la gruta de Masabielle, un lugar que se convirtió en enclave de peregrinación para todos aquellos que acuden a visitar el santuario de Lourdes para encomendarse a la Virgen.

Según el catolicismo, hasta en 18 ocasiones, la Virgen visitó a Bernadette Soubirous para asegurarse de que se llevase a cabo una capilla en su honor, para que los cristianos pudieran acudir en procesión. Aunque desde un principio hubo visitas a la gruta, no fue hasta que el obispo de la época de Tarbes-Lourdes dispuso oficialmente que la Iglesia creía en la veracidad de las apariciones de la Virgen cuando se impulsó la edificación del santuario en Francia.

La cueva en la que se presentó Nuestra Señora de Lourdes ante Bernadette Soubirous recibe peregrinaciones, durante las cuales se organizan congresos a los que pueden acudir los fieles. Entre los gestos que tradicionalmente realizan los peregrinos ante los pies de María en la gruta de Massabielle, se suelen encender velas y tomar agua bendita de la fuente.

Habrá transporte especial por el Día de la Virgen de Lourdes

La Asociación Unida Transporte Automotor de Mendoza (AUTAM) confirmó que este miércoles 11 de febrero habrá un servicio especial de micros desde Plaza Independencia (Chile y Sarmiento) hasta el Santuario de El Challao.

Según informó la entidad, el servicio funcionará aproximadamente entre las 5:30 y la 1:00. Además, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.

