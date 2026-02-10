La candidata de la Ciudad de Mendoza fue coronada reina de las personas mayores

La candidata de la Ciudad de Mendoza fue coronada como Reina Provincial de las Personas Mayores 2026, en el marco de la Fiesta Provincial del Adulto Mayor, que se desarrolló este domingo en el anfiteatro El Peral, en Tupungato. El evento reunió a representantes de los 18 departamentos mendocinos y puso en valor el rol activo de las personas mayores en la vida social y cultural de la provincia.
La flamante soberana es Gladys Doña, de 73 años, quien representó a la capital mendocina a través del Club de Día Casita de Amor (CIC Nº 1). Su elección provincial llegó luego de haber sido coronada reina departamental y se vivió con una fuerte presencia de familiares, amigos y una delegación de más de 120 personas que acompañaron a la representante capitalina durante toda la jornada.
Durante su mensaje, Doña destacó la importancia de esta etapa de la vida y remarcó que “siempre se puede seguir aprendiendo, participando y comunicándose”. También subrayó el valor del acompañamiento familiar y social, así como la necesidad de mantenerse activos y vinculados con la comunidad, incluso a través del uso de nuevas tecnologías.
La nueva Reina Provincial de las Personas Mayores expresó su orgullo por su historia personal y familiar, integrada por tres hijos, nietos y más de cinco décadas de vida junto a su esposo. En ese sentido, señaló que el reconocimiento no es solo individual, sino también colectivo, y representa a todas las personas mayores que participan activamente en espacios comunitarios.
La fiesta incluyó espectáculos artísticos, con la participación del Ballet de la Provincia y grupos de danza integrados por personas mayores de distintos puntos de Mendoza. La jornada se completó con sorteos y propuestas recreativas, en un clima de celebración y encuentro intergeneracional.
Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas la vicegobernadora Hebe Casado, además de referentes de áreas vinculadas a políticas públicas para personas mayores, quienes destacaron la importancia de promover espacios de inclusión, participación y reconocimiento.
La coronación de Gladys Doña consolida la presencia de la Ciudad de Mendoza en esta tradicional celebración y refuerza el mensaje de que las personas mayores cumplen un rol central en la construcción social, aportando experiencia, valores y compromiso comunitario en cada rincón de la provincia.