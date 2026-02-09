9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
atención

Nueva edición de senderismo y montaña en Ciudad: cuándo y cómo inscribirse

Desde el 2 de marzo se podrá acceder a los niveles 1 y 2 del programa, que combina formación teórica y salidas a terreno con cupos limitados y modalidad arancelada.

image
Por Sitio Andino Departamentales

A partir del 2 de marzo quedarán habilitadas las inscripciones para los niveles 1 y 2 de la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña 2026, una propuesta arancelada y con cupos limitados que ofrece formación integral en actividades de montaña y senderismo. El programa combina clases teóricas, talleres y salidas a terreno.

La inscripción deberá realizarse de manera online a través de la plataforma Access Fan, ingresando al enlace digital disponible desde el 2 de marzo. Las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente y presentar un certificado médico actualizado junto con el consentimiento informado.

Lee además
Maipú refuerza los operativos de limpieza con nueva maquinaria y más intervenciones en barrios
Innovación

Maipú refuerza los operativos de limpieza con nueva maquinaria y más intervenciones en barrios
Crecidas en Arroyo La Bebida, al norte de la ciudad de Malargüe. video
Consecuencias de las tormentas de verano

Ante recientes inundaciones y crecidas advierten en Malargüe sobre la emergencia aluvional

Nivel 1: formación inicial en senderismo y montañismo

Para el Nivel 1 se dispone de un cupo de 60 personas. El costo es de cuatro cuotas mensuales de $46.000, más el valor de las salidas a terreno.

Las clases teóricas se dictarán en el Espacio ECoS del Gimnasio Municipal Nº 1, los días miércoles de 19 a 21. El cursado se desarrollará en dos tramos: del 18 de marzo al 1 de julio y del 5 de agosto al 11 de noviembre de 2026. Esta instancia está destinada a quienes deseen incorporar las bases del senderismo y el montañismo en terrenos fáciles, con herramientas para planificar y realizar excursiones de manera autónoma, segura y responsable. El objetivo es que cada participante pueda gestionar salidas de uno o más días en terrenos de baja y media dificultad.

Entre los contenidos previstos se incluyen introducción y planificación, pilares del montañismo, principios del programa No Dejar Rastro, manejo de residuos, planificación de itinerarios, interpretación de pronósticos meteorológicos y diseño de planes de contingencia. También se abordarán módulos de seguridad, autonomía, orientación y navegación básica, junto con un primer módulo de primeros auxilios en entornos naturales.

Nivel 2: travesías y herramientas avanzadas

El Nivel 2 está dirigido a personas que hayan completado el Nivel 1 o que acrediten experiencia previa en actividades de montaña. Comenzará el 25 de marzo y finalizará el 5 de julio, con encuentros programados los días 25 de marzo; 1 y 15 de abril; 29 de abril; 13 y 27 de mayo; y 10 y 24 de junio.

Los contenidos contemplan planificación de travesías con pernocte, cocina de montaña, armado de campamentos, método 3×3, sistema MIDE, orientación y navegación avanzada, meteorología aplicada y un segundo módulo de primeros auxilios.

La Escuela Municipal de Senderismo y Montaña tiene un enfoque recreativo y de desarrollo personal. No otorga certificaciones profesionales, sino que brinda herramientas técnicas para que las personas puedan desenvolverse en ambientes naturales promoviendo la seguridad, la autonomía y el respeto por el entorno.

Temas
Seguí leyendo

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 9 al 14 de febrero

La Liga Malargüina pone primera: el Torneo Apertura arranca el 22 de febrero

Godoy Cruz celebra el cierre de febrero con música y danza en el Espacio Verde Pescarmona

Mujeres moteras cruzan fronteras y empoderan desde Mendoza al mundo

Deporte y salud en General Alvear: controles cardiológicos gratuitos para jóvenes del departamento

Isidora Ayala representará a Malargüe en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor

Godoy Cruz ofrece descuentos por el pago anticipado de tasas municipales

El Municipio de San Rafael respalda a deportistas e instituciones con aportes sostenidos

LO QUE SE LEE AHORA
El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.
Atención

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 9 al 14 de febrero

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación