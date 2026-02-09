Nueva edición de senderismo y montaña en Ciudad: cuándo y cómo inscribirse

A partir del 2 de marzo quedarán habilitadas las inscripciones para los niveles 1 y 2 de la Escuela Municipal de Senderismo y Montaña 2026, u na propuesta arancelada y con cupos limitados que ofrece formación integral en actividades de montaña y senderismo . El programa combina clases teóricas, talleres y salidas a terreno .

La inscripción deberá realizarse de manera online a través de la plataforma Access Fan, ingresando al enlace digital disponible desde el 2 de marzo. Las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente y presentar un certificado médico actualizado junto con el consentimiento informado.

Consecuencias de las tormentas de verano Ante recientes inundaciones y crecidas advierten en Malargüe sobre la emergencia aluvional

Innovación Maipú refuerza los operativos de limpieza con nueva maquinaria y más intervenciones en barrios

P ara el Nivel 1 se dispone de un cupo de 60 personas . El costo es de cuatro cuotas mensuales de $46.000, más el valor de las salidas a terreno.

Las clases teóricas se dictarán en el Espacio ECoS del Gimnasio Municipal Nº 1, los días miércoles de 19 a 21. El cursado se desarrollará en dos tramos: del 18 de marzo al 1 de julio y del 5 de agosto al 11 de noviembre de 2026. Esta instancia está destinada a quienes deseen incorporar las bases del senderismo y el montañismo en terrenos fáciles, con herramientas para planificar y realizar excursiones de manera autónoma, segura y responsable. El objetivo es que cada participante pueda gestionar salidas de uno o más días en terrenos de baja y media dificultad.

Entre los contenidos previstos se incluyen introducción y planificación, pilares del montañismo, principios del programa No Dejar Rastro, manejo de residuos, planificación de itinerarios, interpretación de pronósticos meteorológicos y diseño de planes de contingencia. También se abordarán módulos de seguridad, autonomía, orientación y navegación básica, junto con un primer módulo de primeros auxilios en entornos naturales.

Nivel 2: travesías y herramientas avanzadas

El Nivel 2 está dirigido a personas que hayan completado el Nivel 1 o que acrediten experiencia previa en actividades de montaña. Comenzará el 25 de marzo y finalizará el 5 de julio, con encuentros programados los días 25 de marzo; 1 y 15 de abril; 29 de abril; 13 y 27 de mayo; y 10 y 24 de junio.

Los contenidos contemplan planificación de travesías con pernocte, cocina de montaña, armado de campamentos, método 3×3, sistema MIDE, orientación y navegación avanzada, meteorología aplicada y un segundo módulo de primeros auxilios.

La Escuela Municipal de Senderismo y Montaña tiene un enfoque recreativo y de desarrollo personal. No otorga certificaciones profesionales, sino que brinda herramientas técnicas para que las personas puedan desenvolverse en ambientes naturales promoviendo la seguridad, la autonomía y el respeto por el entorno.