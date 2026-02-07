Transporte de cargas en Mendoza: llevar un camión a Buenos Aires ya cuesta más de 2.100 pesos por kilómetro

En un escenario económico donde la eficiencia operativa se ha vuelto fundamental para mejorar la competitividad productiva y comercial , el transporte de cargas de la provincia de Mendoza enfrenta un nuevo umbral en sus costos operativos .

Según el último relevamiento del Sistema Estadístico de Costos , elaborado por la consultora Economic Trends para la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) , mover una unidad de carga general hacia Buenos Aires tendrá un costo proyectado para febrero de 2026 por encima de los 2.100 pesos por kilómetro recorrido .

El informe, herramienta de referencia tanto para transportistas como para dadores de carga , recopila y sistematiza la trama de variables que componen el costo logístico en el interior del país . El análisis pormenorizado de los trayectos troncales desde Cuyo hacia Buenos Aires evidencia el peso de la distancia y la estructura impositiva en la competitividad regional .

Para el trayecto específico que une Mendoza con Buenos Aires , la proyección para febrero de 2026 sitúa el costo por kilómetro en 2.116,2 pesos . Si bien este valor implica una variación mensual de apenas el 1,1% respecto a los 2.092,90 pesos de enero, la cifra debe leerse en el contexto de una serie histórica que no ha dado tregua al sector.

Al observar la evolución interanual, se advierte un fenómeno de estabilización relativa tras las turbulencias de los años previos. Mientras que en enero de 2024 el sector sufrió un incremento interanual drástico del 224%, las proyecciones actuales muestran una desaceleración, ubicando la variación interanual en torno al 32,2% para febrero de 2026. Esta moderación en el ritmo de aumento no implica un alivio en los valores absolutos, que continúan acumulándose sobre una base ya elevada.

Estos valores, calculados en 2.116,20 pesos para febrero, contemplan una unidad operando al 100% de su capacidad. El informe introduce aquí una variable crítica para la rentabilidad empresarial: la tasa de ocupación. La ineficiencia se paga caro; si el factor de ocupación de la unidad desciende al 40%, el costo por kilómetro se dispara dramáticamente a 3.402,7 pesos. Este diferencial pone de manifiesto que la gestión logística y la consolidación de cargas son tan determinantes como el precio del combustible en la ecuación final del negocio. Pero también que, si la actividad económica continúa decayendo y las cargas transportadas disminuyen, se disparan los costos logísticos.

info costo transporte12 El costo del transporte de cargas sigue creciendo aunque a un ritmo más moderado

Los números del sur provincial

El escenario para los transportistas del sur mendocino presenta desafíos similares, aunque con costos marginalmente superiores. Para el trayecto San Rafael – Buenos Aires, el costo proyectado por kilómetro alcanza los 2.121,6 pesos para el mismo período, contra los 2.098,30 pesos de enero de este año. Al igual que en el caso de la capital provincial, la curva de precios ha mostrado un ascenso constante desde los 223,7 pesos que costaba el mismo kilómetro en septiembre de 2022, lo que grafica el deterioro del poder de compra y la necesidad de actualización constante de las tarifas de flete.

La sensibilidad de este corredor a la eficiencia de carga es análoga: un camión que parte de San Rafael con solo el 40% de su capacidad ocupada debe afrontar un costo de 3.391,6 pesos por kilómetro, lo que prácticamente expulsa del mercado a cualquier operador que no logre optimizar sus flujos de mercancía.

Los motores del aumento

El análisis de los componentes de la estructura de costos revela que, si bien algunos insumos como el combustible mostraron una variación negativa marginal del -0,01% en enero de 2026, otros ítems han sufrido correcciones violentas.

El rubro “Patentes y tasas”, por ejemplo, registró un incremento extraordinario del 124,42% en enero de 2026, convirtiéndose en uno de los principales traccionadores del costo total en el inicio del año. A esto se suma la presión del “Costo financiero”, que experimentó un salto del 61,15% en el mismo mes, y el rubro “Personal”, con un ajuste del 11,27%. Estos aumentos en los costos fijos y estructurales explican por qué, aun con el combustible estable, el costo final del flete no detiene su marcha ascendente.

Análisis de costos

A diferencia de los índices genéricos que suelen ponderar una canasta fija de costos, el Sistema Estadístico de APROCAM modela la estructura de costos de tipos específicos de cargas y trayectos. Esta metodología permite evitar las distorsiones estadísticas propias de los contextos de alta volatilidad de precios relativos y facilita la simulación de impactos ante cambios regulatorios o impositivos.

Con un costo logístico que supera los 2.100 pesos por kilómetro para llegar al principal centro de consumo del país, la competitividad de la producción mendocina depende de una sintonía fina entre la optimización de las cargas y la capacidad de absorber una presión tributaria y financiera que no cede.