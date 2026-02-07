7 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Tomá nota

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

La Prestación Alimentar que entrega la Anses es una ayuda económica para acceder a la canasta básica. Conocé cuándo y cuánto se acreditará este febrero.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago en febrero.

Tarjeta Alimentar
Tarjeta Alimentar: consultá la fecha y monto de febrero

Tarjeta Alimentar: consultá la fecha y monto de febrero

Todo sobre la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

Según la información oficial, el monto del beneficio se mantiene sin cambios. Por lo tanto, en febrero los beneficiarios recibirán la misma suma que en enero, ya que no se ajusta automáticamente por inflación:

Lee además
ANSES: quiénes cobran este viernes 6 de febrero de 2026
Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 6 de febrero de 2026
Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en febrero 2026
A tener en cuenta

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en febrero 2026
  • Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de febrero
  • Documentos terminados en 1: 10 de febrero
  • Documentos terminados en 2: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 3: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 4: 13 de febrero
  • Documentos terminados en 5: 18 de febrero
  • Documentos terminados en 6: 19 de febrero
  • Documentos terminados en 7: 20 de febrero
  • Documentos terminados en 8: 23 de febrero
  • Documentos terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de febrero
  • Documentos terminados en 1: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 2: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 3: 13 de febrero
  • Documentos terminados en 4: 18 de febrero
  • Documentos terminados en 5: 19 de febrero
  • Documentos terminados en 6: 20 de febrero
  • Documentos terminados en 7: 23 de febrero
  • Documentos terminados en 8: 24 de febrero
  • Documentos terminados en 9: 25 de febrero

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Si querés consultar el calendario de pagos completo para febrero, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este jueves 5 de febrero de 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 4 de febrero de 2026

ANSES: quiénes cobran este martes 3 de febrero de 2026

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo se cobra y cuál será el monto en 2026

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

ANSES: quiénes cobran este lunes 2 de febrero de 2026

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para febrero 2026

ANSES: quiénes cobran este viernes 30 de enero de 2026

Las Más Leídas

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar

Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial.
Boletín Oficial

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial: en qué consiste

Grave caso de violencia de género en el barrio Colombia de Las Heras. 
la rescataron vecinos

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras