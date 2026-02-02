2 de febrero de 2026
{}
Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo se cobra y cuál será el monto en 2026

La ANSES se prepara para el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026. Enterate cuándo se cobra y de cuánto será el beneficio.

Sitio Andino Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social( ANSES) otorga la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico clave para muchas familias de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. El beneficio está destinado a niños y adolescentes en edad escolar y, para acceder al monto fijo, es necesario presentar documentación obligatoria que acredite la escolaridad.

A diferencia de otras prestaciones, la Ayuda Escolar de ANSES no se actualiza por inflación, como ocurre con algunas Asignaciones de Pago Único, lo que mantiene su valor sin ajustes automáticos.

utiles escolares
La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico que busca acompañar a las familias al inicio de cada ciclo lectivo.

Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar en 2026

La Ayuda Escolar se paga una sola vez al año y en 2026 tiene un monto fijo de $85.000 por hijo, el mismo valor que se abonó durante 2025 tras la publicación del Decreto 63/2025.

Este importe surge de la actualización aplicada en marzo de 2023, basada en la fórmula de movilidad establecida en el artículo 32 de la Ley N° 24.241, a la que se sumó un refuerzo extraordinario y por única vez de $42.961 para alcanzar el monto total actual.

Qué es la Ayuda Escolar y a quién está dirigida

La Ayuda Escolar Anual es un apoyo económico que busca acompañar a las familias al inicio de cada ciclo lectivo. Está dirigida a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

El beneficio se otorga por cada hijo en edad escolar y lo cobra uno solo de los padres o tutores, una vez por año.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026

El pago masivo de la Ayuda Escolar 2026 se realizará de manera automática entre los meses de febrero y marzo, junto con el calendario habitual de la AUH y las Asignaciones Familiares (SUAF).

El monto se deposita en la misma cuenta bancaria en la que los beneficiarios perciben mensualmente sus prestaciones de ANSES.

libreria, utiles escolares.jpg
El pago se realizará de manera automática entre los meses de febrero y marzo.

Ayuda Escolar ANSES: quiénes la cobran y cuáles son los requisitos

La Ayuda Escolar Anual corresponde a personas que tengan hijos a cargo en edad escolar y cobren alguna de las siguientes prestaciones:

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Requisitos del hijo

  • Tener entre 45 días y 17 años inclusive
  • Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario o secundario)

Requisitos del hijo con discapacidad

  • Sin límite de edad
  • Asistir a establecimientos públicos o privados de enseñanza oficial o especial
  • Recibir apoyo de maestros particulares, concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o realizar tratamientos de rehabilitación
