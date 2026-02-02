2 de febrero de 2026
Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

ANSES confirmó el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados. En esta nota, te mostramos las fechas de cobro, según la terminación de DNI.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como todos los meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realiza los pagos a jubilados y pensionados. Para febrero ya se confirmó el calendario de cobro y en esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas.

Así será el pago de jubilaciones y pensiones en febrero 2026

En este mes, las prestaciones sociales y los haberes previsionales tendrán un ajuste del 2,85%, en línea con la inflación registrada en diciembre, que alcanzó el 2,8%. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados y se aplica de manera automática a todos los beneficiarios.

Una vez dicho esto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a febrero, organizado según el último número del documento de identidad.

Los jubilados y pensionados cuyo haber no supere el mínimo recibirán sus haberes en las siguientes fechas: documentos terminados en 0 cobrarán el 9 de febrero, en 1 el 10, en 2 el 11, en 3 el 12, en 4 el 13, y en 5 el 18. Los documentos terminados en 6 y 7 percibirán su pago el 19, mientras que los que finalizan en 8 y 9 lo harán el 20.

Por otro lado, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo tendrán sus pagos en fechas posteriores, también según el último número del documento: 0 y 1 el 23 de febrero, 2 y 3 el 24, 4 y 5 el 25, 6 y 7 el 26, y 8 y 9 el 27 de febrero.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

