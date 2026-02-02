Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







Como todos los meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realiza los pagos a jubilados y pensionados. Para febrero ya se confirmó el calendario de cobro y en esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas.

jubilado jubilados jubilación aguinaldo Todo lo que tenés que saber sobre los pagos de jubilaciones y pensiones en febrero 2026 Así será el pago de jubilaciones y pensiones en febrero 2026 En este mes, las prestaciones sociales y los haberes previsionales tendrán un ajuste del 2,85%, en línea con la inflación registrada en diciembre, que alcanzó el 2,8%. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados y se aplica de manera automática a todos los beneficiarios.

Una vez dicho esto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a febrero, organizado según el último número del documento de identidad.

Los jubilados y pensionados cuyo haber no supere el mínimo recibirán sus haberes en las siguientes fechas: documentos terminados en 0 cobrarán el 9 de febrero, en 1 el 10, en 2 el 11, en 3 el 12, en 4 el 13, y en 5 el 18. Los documentos terminados en 6 y 7 percibirán su pago el 19, mientras que los que finalizan en 8 y 9 lo harán el 20.

Por otro lado, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo tendrán sus pagos en fechas posteriores, también según el último número del documento: 0 y 1 el 23 de febrero, 2 y 3 el 24, 4 y 5 el 25, 6 y 7 el 26, y 8 y 9 el 27 de febrero. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.