19 de marzo de 2026
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Medicamento

Medicamentos de PAMI: paso a paso para recuperar el 100% de la cobertura en Mendoza

Beatriz Cucchi, titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza, confirmó que los afiliados deben realizar la solicitud para activar la gratuidad de medicamentos.

Medicamentos de PAMI: paso a paso para recuperar el 100% de la cobertura en Mendoza. Imagen creada con IA

Medicamentos de PAMI: paso a paso para recuperar el 100% de la cobertura en Mendoza. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

El escenario para los jubilados mendocinos cambió favorablemente tras meses de conflicto judicial. La nueva normativa de PAMI establece un "texto ordenado" que elimina la dispersión de reglas anteriores, brindando mayor seguridad jurídica y transparencia en la entrega de medicamentos sin costo.

Esta normativa unifica los criterios de acceso para priorizar a quienes no pueden costear sus tratamientos. Beatriz Cucchi, titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza, confirmó a Sitio Andino, que los afiliados deben solicitar el beneficio en la página de PAMI, ya sea de manera online o presencial (solicitando un turno).

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El cambio más trascendental radica en que, a partir de ahora, el PAMI no podrá sumar la jubilación y la pensión para determinar si un afiliado califica para el subsidio. Se tomará exclusivamente el monto de la jubilación, permitiendo que miles de mendocinos que perciben dos haberes mínimos recuperen la cobertura total que habían perdido.

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Desde ahora, el PAMI no podrá sumar la jubilación y la pensión para determinar si un afiliado califica para el subsidio.

Desde ahora, el PAMI no podrá sumar la jubilación y la pensión para determinar si un afiliado califica para el subsidio.

Requisitos para acceder al subsidio en 2026

Para ser beneficiario de la cobertura al 100%, el Instituto realizará cruces automáticos de datos que deben arrojar los siguientes resultados:

  • Ingresos: deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En hogares con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se extiende a 3 haberes mínimos.
  • Patrimonio: el afiliado no puede poseer más de un inmueble, ni ser titular de embarcaciones o aeronaves de lujo.
  • Vehículos: no se debe poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en casos donde exista un conviviente con CUD.
  • Salud y otros: el solicitante no debe estar afiliado a una medicina prepaga ni ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

"En caso de no cumplir con los ingresos pero acreditar que el gasto en medicamentos iguala o supera el 15% del haber, se puede solicitar la cobertura mediante la vía de reconsideración", expresó la titular del CoFaM.

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Guía: paso a paso para el trámite

El procedimiento se ha digitalizado mediante el Sistema Online de Medicamentos sin Cargo. Los pasos a seguir son:

  • Inscripción: el trámite se inicia de forma virtual a través de la web de PAMI o la app "Mi PAMI".
  • Evaluación por cantidad:
  • Hasta 4 medicamentos: la autorización es inmediata tras la carga en el sistema.
  • 5 o 6 medicamentos: requiere una evaluación médica obligatoria en la UGL o agencia correspondiente.
  • Más de 6 medicamentos: interviene la Gerencia de Medicamentos y se debe presentar historia clínica detallada con diagnóstico codificado (CIE-10).
  • Receta electrónica: es requisito indispensable que el médico de cabecera emita una receta electrónica; ya no se aceptan formularios manuales para este beneficio.
  • Retiro en farmacia: con la receta enviada digitalmente a la farmacia, el afiliado o un tercero autorizado puede retirar los remedios presentando DNI y credencial.
farmacia
Hasa 4 medicamentos, la solicitud se realiza de manera automática.

Hasa 4 medicamentos, la solicitud se realiza de manera automática.

Con este reordenamiento, PAMI busca dotar de mayor transparencia y sustentabilidad al sistema, garantizando que el recurso llegue prioritariamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad sociosanitaria.

Preguntas claves sobre el acceso a medicamentos gratis

¿Si cobro jubilación y pensión mínima, pierdo el beneficio?

No. Por disposición judicial, el PAMI ya no puede sumar ambos haberes para calcular el límite de ingresos. Para determinar si te corresponde el subsidio del 100%, el Instituto ahora toma exclusivamente el monto de tu jubilación. Esto permite que quienes perciben dos haberes mínimos recuperen la cobertura total que antes les era denegada.

¿Qué pasa si mis ingresos superan el límite pero gasto mucho en remedios?

Si tus ingresos son mayores a 1,5 haberes mínimos pero el costo de tu tratamiento médico iguala o supera el 15% de tu jubilación, podés solicitar la cobertura total a través de la "vía de reconsideración". En este caso, el Instituto realizará un informe social y evaluará tu escala de vulnerabilidad sociosanitaria para otorgarte el beneficio por excepción.

¿Puedo seguir usando la receta de papel para obtener los remedios gratis?

No. La nueva normativa establece que los medicamentos cubiertos al 100% por razones sociales deben prescribirse y dispensarse exclusivamente mediante receta electrónica. Las recetas manuales ya no tienen validez para este subsidio. Es indispensable que tu médico de cabecera cargue la orden en el sistema digital para que puedas retirar el medicamento en la farmacia con tu DNI y credencial.

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