La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura al 100% en medicamentos en todo el país

La Justicia Federal de Mendoza consideró "irrazonables" las restricciones aplicadas por el PAMI en 2024

El juez federal Pablo Oscar Quirós , del Juzgado Federal de Mendoza Nº 2 , dictó una orden judicial que exige al PAMI suspender la aplicación de dos resoluciones correspondientes al año 2024 , las cuales imponían nuevos y complejos requisitos para que los afiliados accedieran a la cobertura del 100% en medicamentos .

La medida cautelar , de alcance federal , fue emitida debido a que las restricciones previas habían impedido a numerosos beneficiarios acceder a la cobertura total de medicamentos destinados a tratar afecciones comunes como diabetes e hipertensión , así como tratamientos oncológicos , pacientes trasplantados y personas con HIV .

" El juez entendió con muy buen criterio que era una medida desproporcionada e irrazonable , y que en todo el país debían volver a otorgar estos medicamentos", explicó a Noticiero Andino la abogada Florencia Markarian .

El Juzgado Federal de Mendoza Nº 2, dictó una orden judicial que exige al PAMI la restitución de medicamentos al 100%

A pesar de la resolución judicial, Markarian advirtió que muchos afiliados siguen sin recibir la cobertura completa : " La gente cuando va a la farmacia se encuentra con que sigue sin tener la cobertura . Y cuando se acercan al PAMI a presentar notas, les dicen que no se preocupen y que no dejen ningún certificado ni documentación porque no lo van a tener en cuenta", señaló.

Frente a esta situación, la abogada recomendó a los usuarios presentar igualmente una nota en PAMI y, en caso de que se nieguen a recibirla, exigir el nombre, apellido, firma o sello de la persona responsable. "Eso se puede reclamar ante la Justicia; pueden ir por vía de amparo, o presentar la nota como prueba de que no se está cumpliendo con la medida cautelar", afirmó Markarian.

Además, la letrada enfatizó que el fallo beneficia a todos los afiliados del país: "La medida es de alcance nacional y rige para más de cinco millones de afiliados. El PAMI debe volver a la situación anterior y reconocer los medicamentos con 100% de gratuidad", subrayó.

Finalmente, Markarian confirmó que la restitución de la cobertura es de cumplimiento inmediato: "Esta medida cautelar ya está vigente", aseguró.