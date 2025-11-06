La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura al 100% en medicamentos en todo el país

El juez federal Pablo Oscar Quirós, del Juzgado Federal de Mendoza Nº 2, dictó una orden judicial que exige al PAMI suspender la aplicación de dos resoluciones correspondientes al año 2024, las cuales imponían nuevos y complejos requisitos para que los afiliados accedieran a la cobertura del 100% en medicamentos.
Los detalles de la resolución de la Justicia
La medida cautelar, de alcance federal, fue emitida debido a que las restricciones previas habían impedido a numerosos beneficiarios acceder a la cobertura total de medicamentos destinados a tratar afecciones comunes como diabetes e hipertensión, así como tratamientos oncológicos, pacientes trasplantados y personas con HIV.
"El juez entendió con muy buen criterio que era una medida desproporcionada e irrazonable, y que en todo el país debían volver a otorgar estos medicamentos", explicó a Noticiero Andino la abogada Florencia Markarian.
Qué hacer ante situaciones de incumplimiento del fallo
A pesar de la resolución judicial, Markarian advirtió que muchos afiliados siguen sin recibir la cobertura completa: "La gente cuando va a la farmacia se encuentra con que sigue sin tener la cobertura. Y cuando se acercan al PAMI a presentar notas, les dicen que no se preocupen y que no dejen ningún certificado ni documentación porque no lo van a tener en cuenta", señaló.
Frente a esta situación, la abogada recomendó a los usuarios presentar igualmente una nota en PAMI y, en caso de que se nieguen a recibirla, exigir el nombre, apellido, firma o sello de la persona responsable. "Eso se puede reclamar ante la Justicia; pueden ir por vía de amparo, o presentar la nota como prueba de que no se está cumpliendo con la medida cautelar", afirmó Markarian.
Además, la letrada enfatizó que el fallo beneficia a todos los afiliados del país: "La medida es de alcance nacional y rige para más de cinco millones de afiliados. El PAMI debe volver a la situación anterior y reconocer los medicamentos con 100% de gratuidad", subrayó.
Finalmente, Markarian confirmó que la restitución de la cobertura es de cumplimiento inmediato: "Esta medida cautelar ya está vigente", aseguró.