6 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Fallo histórico

La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura al 100% en medicamentos en todo el país

La Justicia Federal de Mendoza consideró "irrazonables" las restricciones aplicadas por el PAMI en 2024. Qué hacer ante el incumplimiento del fallo.

La Justicia Federal de Mendoza consideró irrazonables las restricciones aplicadas por el PAMI en 2024

La Justicia Federal de Mendoza consideró "irrazonables" las restricciones aplicadas por el PAMI en 2024

Los detalles de la resolución de la Justicia

La medida cautelar, de alcance federal, fue emitida debido a que las restricciones previas habían impedido a numerosos beneficiarios acceder a la cobertura total de medicamentos destinados a tratar afecciones comunes como diabetes e hipertensión, así como tratamientos oncológicos, pacientes trasplantados y personas con HIV.

farmacia
El Juzgado Federal de Mendoza Nº 2, dictó una orden judicial que exige al PAMI la restitución de medicamentos al 100%

El Juzgado Federal de Mendoza Nº 2, dictó una orden judicial que exige al PAMI la restitución de medicamentos al 100%

"El juez entendió con muy buen criterio que era una medida desproporcionada e irrazonable, y que en todo el país debían volver a otorgar estos medicamentos", explicó a Noticiero Andino la abogada Florencia Markarian.

Qué hacer ante situaciones de incumplimiento del fallo

A pesar de la resolución judicial, Markarian advirtió que muchos afiliados siguen sin recibir la cobertura completa: "La gente cuando va a la farmacia se encuentra con que sigue sin tener la cobertura. Y cuando se acercan al PAMI a presentar notas, les dicen que no se preocupen y que no dejen ningún certificado ni documentación porque no lo van a tener en cuenta", señaló.

Frente a esta situación, la abogada recomendó a los usuarios presentar igualmente una nota en PAMI y, en caso de que se nieguen a recibirla, exigir el nombre, apellido, firma o sello de la persona responsable. "Eso se puede reclamar ante la Justicia; pueden ir por vía de amparo, o presentar la nota como prueba de que no se está cumpliendo con la medida cautelar", afirmó Markarian.

Embed - PAMI: FALLO HISTÓRICO - DEBEN RESTITUIR MEDICAMENTOS AL 100%

Además, la letrada enfatizó que el fallo beneficia a todos los afiliados del país: "La medida es de alcance nacional y rige para más de cinco millones de afiliados. El PAMI debe volver a la situación anterior y reconocer los medicamentos con 100% de gratuidad", subrayó.

Finalmente, Markarian confirmó que la restitución de la cobertura es de cumplimiento inmediato: "Esta medida cautelar ya está vigente", aseguró.

