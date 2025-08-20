complicados

PAMI: imputaron a los titulares en Nación y Mendoza por no entregar medicamentos a jubilados

Los directivos del PAMI en Nación y en Mendoza fueron imputados por desobedecer una orden judicial que garantizaba medicamentos gratuitos a jubilados.

Los titulares del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y en la provincia de Mendoza, David Litvinchuk, quedaron imputados por la Justicia Federal.

Los titulares del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y en la provincia de Mendoza, David Litvinchuk, quedaron imputados por la Justicia Federal.

 Por Cecilia Zabala

La situación judicial de los titulares del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y en la provincia de Mendoza, David Litvinchuk, se complica y este miércoles quedaron imputados por la Justicia Federal por no cumplir con la entrega de medicamentos ordenada.

Lee además
Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso.
Consumo

Venta de medicamentos en Mendoza: caída del consumo y racionalización en el uso
Jimena Latorre abrió la Argentina Energy Week y confirmó una cumbre minera y financiera en Mendoza
ENERGÍA Y AMBIENTE

Jimena Latorre abrió la Argentina Energy Week y confirmó una cumbre minera y financiera en Mendoza

La Justicia Federal hizo lugar y quedaron formalmente acusados del delito de desobediencia judicial (de acuerdo a lo que establece el Código Penal en el artículo 239).

Entre los abogados denunciantes se encuentra la candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Marisa Uceda, junto al abogado Carlos Blanco.

Leguizamo participó de la audiencia de forma virtual y Litvinchuk llegó hasta tribunales federales para comparecer ante la jueza María Laura Marisi.

Por qué fueron imputados los titulares del PAMI a nivel nacional y en Mendoza

La imputación a Leguizamo y Litvinchuk se da en el marco de la causa de la suspensión de la entrega gratuita de medicamentos a los jubilados que participan del programa Vivir Mejor. A finales de 2024 el juez Pablo Quirós les ordenó vía medida cautelar retrotraer la medida dispuesta a nivel nacional y hacer entrega de los medicamentos en la provincia.

"La denuncia busca esclarecer las irregularidades que afectan a miles de jubilados de Mendoza, quienes no han recibido los medicamentos comprometidos por el programa, poniendo en riesgo su salud y bienestar", explicaron los denunciantes.

Multas millonarias

En paralelo a la causa penal, por este incumplimiento, en mayo pasado, el Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Mendoza ordenó aplicar multas diarias personales a Leguizamo por un “continuo e injustificado incumplimiento” de la cautelar. En caso de persistir en esa situación, dispuso la aplicación de una multa diaria de $100.000 diarios a partir del vencimiento del plazo establecido, lo que finalmente sucedió. Al día de hoy, ese monto ronda los $70.000.000.

En resumen

  • A fines de diciembre de 2024, el juez federal Pablo Quirós, del Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, dictó una medida cautelar que obligaba al PAMI a retrotraer las condiciones del programa de medicamentos y garantizar la cobertura al 100 % para jubilados en Mendoza, luego de que se recortara dicha cobertura.

  • A pesar de esta orden judicial, el PAMI no cumplió con lo requerido. Como consecuencia, en mayo de 2025, el juzgado impuso multas personales diarias sobre el director nacional, Esteban Leguizamo, por lo que el tribunal definió como un "continuo e injustificado incumplimiento". El monto acumulado de estas multas estaría en torno a los $70 millones

  • El conflicto escaló: los abogados de la asociación Jubypen (Jubilados y Pensionados de Mendoza), Marisa Uceda y Carlos Blanco, solicitaron ante la Justicia Federal de Mendoza la imputación penal de Leguizamo y Litvinchuk por el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

  • Se programó una audiencia clave para hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, donde la fiscal Alejandra Obregón pedirá la formalización de la imputación de ambos funcionarios

Temas
Seguí leyendo

La oposición logró rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

El Gobierno de Javier Milei destinará fondos para promover el cine argentino en festivales internacionales

Alfredo Cornejo habilitó al Estado a realizar compras a través de plataformas digitales y marketplaces

La agenda de Javier Milei con empresarios en medio de los debates en el Congreso

Pedro Bussetti en Aconcagua Radio: la tarifa eléctrica presiona cada vez más a las jubilaciones

Alfredo Cornejo viajó a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

En Buenos Aires, Jimena Latorre presentó la estrategia mendocina para impulsar la minería

LO QUE SE LEE AHORA
La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Turistas fueron víctimas de la inseguridad en la Ciudad de Mendoza. 
sexta sección

Inseguridad en plena Ciudad de Mendoza: la pesadilla que vivió un grupo de turistas

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir.
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este miércoles 20 de agosto: cuándo podría reabrir

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Te Puede Interesar

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Por Facundo La Rosa
Los titulares del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y en la provincia de Mendoza, David Litvinchuk, quedaron imputados por la Justicia Federal.
complicados

PAMI: imputaron a los titulares en Nación y Mendoza por no entregar medicamentos a jubilados

Por Cecilia Zabala
La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Por Pablo Segura