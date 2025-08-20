PAMI: imputaron a los titulares en Nación y Mendoza por no entregar medicamentos a jubilados

Los titulares del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y en la provincia de Mendoza, David Litvinchuk, quedaron imputados por la Justicia Federal.

La situación judicial de los titulares del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo , y en la provincia de Mendoza, David Litvinchuk , se complica y este miércoles quedaron imputados por la Justicia Federal por no cumplir con la entrega de medicamentos ordenada.

Los representantes legales de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen) pidieron la imputación de ambos por incumplir la orden de la medida cautelar dispuesta por la justicia en la causa de no entrega de medicamentos a los jubilados que participan del programa Vivir Mejor.

La Justicia Federal hizo lugar y quedaron formalmente acusados del delito de desobediencia judicial (de acuerdo a lo que establece el Código Penal en el artículo 239) .

Entre los abogados denunciantes se encuentra la candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Marisa Uceda, junto al abogado Carlos Blanco.

Leguizamo participó de la audiencia de forma virtual y Litvinchuk llegó hasta tribunales federales para comparecer ante la jueza María Laura Marisi.

Por qué fueron imputados los titulares del PAMI a nivel nacional y en Mendoza

La imputación a Leguizamo y Litvinchuk se da en el marco de la causa de la suspensión de la entrega gratuita de medicamentos a los jubilados que participan del programa Vivir Mejor. A finales de 2024 el juez Pablo Quirós les ordenó vía medida cautelar retrotraer la medida dispuesta a nivel nacional y hacer entrega de los medicamentos en la provincia.

"La denuncia busca esclarecer las irregularidades que afectan a miles de jubilados de Mendoza, quienes no han recibido los medicamentos comprometidos por el programa, poniendo en riesgo su salud y bienestar", explicaron los denunciantes.

Multas millonarias

En paralelo a la causa penal, por este incumplimiento, en mayo pasado, el Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Mendoza ordenó aplicar multas diarias personales a Leguizamo por un “continuo e injustificado incumplimiento” de la cautelar. En caso de persistir en esa situación, dispuso la aplicación de una multa diaria de $100.000 diarios a partir del vencimiento del plazo establecido, lo que finalmente sucedió. Al día de hoy, ese monto ronda los $70.000.000.

En resumen