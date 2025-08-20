Boletín Oficial

El Gobierno de Javier Milei destinará fondos para promover el cine argentino en festivales internacionales

La gestión de Javier Milei, a través del INCAA, creó un programa para promover la industria cinematográfica del país. Cómo será esta ayuda económica.

El Gobierno de Javier Milei, a través del INCAA, destinará fondos para promover el cine argentino en festivales internacionales.

El Gobierno de Javier Milei, a través del INCAA, destinará fondos para promover el cine argentino en festivales internacionales.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Javier Milei creó un programa para destinar fondos para promover la presencia de películas argentinas en festivales internacionales en medio de los recortes al cine, según estableció la resolución 539, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Se trata de una ayuda económica para productores, directores y actores.

El "Programa para la difusión de películas nacionales terminadas a nivel internacional" es una iniciativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que busca difundir la industria cinematográfica del país en algunos de los principales festivales de cine del mundo.

Lee además
Javier Milei analizará su gestión ante empresarios.
Nación

La agenda de Javier Milei con empresarios en medio de los debates en el Congreso
El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
agenda oficial

Alfredo Cornejo viajará a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

Cómo funcionará el programa para la industria cinematográfica

"El respaldo a las películas nacionales para promover su presencia en festivales internacionales resulta esencial para consolidar una producción audiovisual autónoma, competitiva y de calidad en el contexto internacional, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural del país y al desarrollo del talento y la industria local", dice la resolución.

Desde el INCAA argumentaron el lanzamiento de este programa en que los organizadores de esos eventos cubren parcialmente los gastos de los productores, quedando el resto a cargo de los participantes, por lo que vieron necesarios implementar esta "ayuda económica" a proyectos seleccionados que cumplan ciertos requisitos.

Entre los festivales internacionales mencionados, figuran: Cannes, Sitges, San Sebastián, Toronto, Cairo, Locarno, Shanghai, Berlin, Venecia, Tokyo y Mar del Plata.

La ayuda económica del INCAA

Este plan tiene carácter de reintegro, el monto se calculará en base al Valor de la Entrada Promedio (VEP), "determinado bimestralmente por el INCAA", y estará destinado exclusivamente a la compra de pasajes aéreos en clase económica

De acuerdo con la resolución firmada por Carlos Luis Pirovano, cada película podrá recibir hasta dos apoyos en total, siempre y cuando participe en los festivales incluidos en el listado, basado en los certámenes acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (FIAPF).

sala de cine, película.jpg
Este programa funcionará a través de un sistema de reintegro.

Este programa funcionará a través de un sistema de reintegro.

La ayuda económica estará destinado a:

  • Películas que sean coproducciones internacionales mayoritarias argentinas.
  • Películas que sean de participación argentina minoritaria dentro de la coproducción internacional, cuando el/la director/a sea de nacionalidad argentina.
  • Si se trata de una coproducción minoritaria con director/a extranjero/a, la ayuda económica será proporcional al porcentaje argentino consignado en la Resolución que aprueba la coproducción.

En cuanto a la rendición de cuentas, se explica que para obtener el reintegro, el beneficiario deberá presentar, en un único documento en formato PDF a través de la plataforma INCAA en Línea, el ticket electrónico y los boarding passes correspondientes.

Este apoyo deberá solicitarse hasta ocho días corridos antes del inicio del festival. La postulación deberá incluir: una carta oficial del festival que confirme la selección de la película y la sección en la que participará; datos básicos de la obra (título, director, productor, festival, fechas); e información sobre los beneficios otorgados por la organización del evento.

Javier Milei y la reestructuración del INCAA

El Gobierno Nacional, como parte de su plan de reducción del gasto público, avanzó con la reestructuración del INCAA tras una serie de recortes y achique en el presupuesto, a través del Decreto 662/2024. Con esto, se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741) “con el objeto de dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a la aplicación del régimen establecido y sus modificatorias” para la optimización de los procesos y la racionalización de los recursos.

Esto generó críticas por parte de un sector de la industria cinematográfica de la Argentina, que considera que destinar fondos a promover las producciones audiovisuales se trata más de una inversión que un gasto.

Por su parte, el Gobierno argumentó la reestructuración en que “el déficit de ejecución del ejercicio 2023 del mencionado Instituto fue de $2.600.000.000, lo que implica una afectación directa al presupuesto 2024”, y que el sistema de entrega de subsidios “ha demostrado ser obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros países".

anexo_7443510_2

Temas
Seguí leyendo

Emergencia en Discapacidad: el desesperado pedido de ONG a los diputados nacionales

Los detalles de cómo se dio la afiliación de Petri a LLA y cómo se enteró Cornejo

Declararon inconstitucional el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Cómo afecta a Mendoza la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Milei y el peronismo definen sus listas para las elecciones 2025 a horas del cierre

"Queridísimo Luis", el mensaje de Javier Milei a Petri al pasarse a las filas de La Libertad Avanza

La baja de retenciones genera alivio en el campo pero mantiene alta la presión fiscal

El fentanilo, en el centro del acto electoral de Milei: qué dijo y la respuesta del juez del caso

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
agenda oficial

Alfredo Cornejo viajará a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.
Entrevista

Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"

General Alvear busca erradicar la presencia de autos en estado de abandono en la vía pública. Imagen ilustrativa.
Medida

Un municipio erradicará los autos abandonados en la vía pública

Turistas fueron víctimas de la inseguridad en la Ciudad de Mendoza. 
sexta sección

Inseguridad en plena Ciudad de Mendoza: la pesadilla que vivió un grupo de turistas

Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Te Puede Interesar

El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
agenda oficial

Alfredo Cornejo viajará a la Casa Rosada para mantener una reunión clave

Por Cecilia Zabala
Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Por Pablo Segura
Educación lanza una nueva etapa del programa de Incentivos para docentes con IES
Lo que hay que saber

Educación Superior: cómo acceder al Incentivo por Especialización Docente en Mendoza

Por Celeste Funes