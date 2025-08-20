El Gobierno de Javier Milei destinará fondos para promover el cine argentino en festivales internacionales

El Gobierno de Javier Milei, a través del INCAA, destinará fondos para promover el cine argentino en festivales internacionales.

El Gobierno de Javier Milei creó un programa para destinar fondos para promover la presencia de películas argentinas en festivales internacionales en medio de los recortes al cine, según estableció la resolución 539, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Se trata de una ayuda económica para productores, directores y actores.

El "Programa para la difusión de películas nacionales terminadas a nivel internacional" es una iniciativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que busca difundir la industria cinematográfica del país en algunos de los principales festivales de cine del mundo.

Esto se da en medio de disputas por el cine local y su financiamiento. Recientemente, la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, que llegó a los cines y pronto estará en plataformas digitales . La polémica se generó luego de que el actor declarara en OLGA que “hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público”.

Cómo funcionará el programa para la industria cinematográfica

"El respaldo a las películas nacionales para promover su presencia en festivales internacionales resulta esencial para consolidar una producción audiovisual autónoma, competitiva y de calidad en el contexto internacional, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural del país y al desarrollo del talento y la industria local", dice la resolución.

Desde el INCAA argumentaron el lanzamiento de este programa en que los organizadores de esos eventos cubren parcialmente los gastos de los productores, quedando el resto a cargo de los participantes, por lo que vieron necesarios implementar esta "ayuda económica" a proyectos seleccionados que cumplan ciertos requisitos.

Entre los festivales internacionales mencionados, figuran: Cannes, Sitges, San Sebastián, Toronto, Cairo, Locarno, Shanghai, Berlin, Venecia, Tokyo y Mar del Plata.

La ayuda económica del INCAA

Este plan tiene carácter de reintegro, el monto se calculará en base al Valor de la Entrada Promedio (VEP), "determinado bimestralmente por el INCAA", y estará destinado exclusivamente a la compra de pasajes aéreos en clase económica

De acuerdo con la resolución firmada por Carlos Luis Pirovano, cada película podrá recibir hasta dos apoyos en total, siempre y cuando participe en los festivales incluidos en el listado, basado en los certámenes acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (FIAPF).

sala de cine, película.jpg Este programa funcionará a través de un sistema de reintegro. Foto: Pixabay

La ayuda económica estará destinado a:

Películas que sean coproducciones internacionales mayoritarias argentinas .

. Películas que sean de participación argentina minoritaria dentro de la coproducción internacional, cuando el/la director/a sea de nacionalidad argentina.

dentro de la coproducción internacional, cuando el/la director/a sea de nacionalidad argentina. Si se trata de una coproducción minoritaria con director/a extranjero/a, la ayuda económica será proporcional al porcentaje argentino consignado en la Resolución que aprueba la coproducción.

En cuanto a la rendición de cuentas, se explica que para obtener el reintegro, el beneficiario deberá presentar, en un único documento en formato PDF a través de la plataforma INCAA en Línea, el ticket electrónico y los boarding passes correspondientes.

Este apoyo deberá solicitarse hasta ocho días corridos antes del inicio del festival. La postulación deberá incluir: una carta oficial del festival que confirme la selección de la película y la sección en la que participará; datos básicos de la obra (título, director, productor, festival, fechas); e información sobre los beneficios otorgados por la organización del evento.

Javier Milei y la reestructuración del INCAA

El Gobierno Nacional, como parte de su plan de reducción del gasto público, avanzó con la reestructuración del INCAA tras una serie de recortes y achique en el presupuesto, a través del Decreto 662/2024. Con esto, se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741) “con el objeto de dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a la aplicación del régimen establecido y sus modificatorias” para la optimización de los procesos y la racionalización de los recursos.

Esto generó críticas por parte de un sector de la industria cinematográfica de la Argentina, que considera que destinar fondos a promover las producciones audiovisuales se trata más de una inversión que un gasto.

Por su parte, el Gobierno argumentó la reestructuración en que “el déficit de ejecución del ejercicio 2023 del mencionado Instituto fue de $2.600.000.000, lo que implica una afectación directa al presupuesto 2024”, y que el sistema de entrega de subsidios “ha demostrado ser obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros países".