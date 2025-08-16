Streaming

"Homo Argentum" en Disney+: cuándo se estrena la nueva película de Guillermo Francella

La película que reúne 16 mini historias sobre la verdadera argentinidad desembarcará muy pronto a Disney+, tras su paso por la pantalla grande.

Homo Argentum en Disney+: cuándo se estrena la nueva película de Guillermo Francella

"Homo Argentum" en Disney+: cuándo se estrena la nueva película de Guillermo Francella

 Por Luis Calizaya

Con grandes expectativas, "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella, llegó a las salas de cine del país con la promesa de mostrar la esencia real del habitante argentino a través de 16 microhistorias en una película de 110 minutos. Aunque generó opiniones divididas, el film de Mariano Cohn y Gastón Duprat ya se prepara para su desembarco en Disney+.

¿Cuándo llega Homo Argentum a Disney+?

La trama se desarrolla a través de más de diez historias que no superan los dos minutos cada una, explorando las peculiaridades y costumbres típicas de un argentino, con una mezcla de humor y crítica social. El desafío principal recae en Francella, quien interpreta múltiples personajes en un mismo largometraje.

Guillermo Francella (1)
"Homo Argentum", la pel&iacute;cula nacional que genera opiniones divididas.

"Homo Argentum", la película nacional que genera opiniones divididas.

Pese a su tono jocoso y su enfoque en la idiosincrasia nacional, tras su estreno en cines las críticas se dividieron. Algunos celebraron los momentos graciosos que se entrelazan con las tradiciones, mientras que otros señalaron la falta de una representación integral del país -como había prometido- o su carácter tan disperso que no logra cumplir del todo su cometido.

Más allá de las opiniones, tras su paso por la pantalla grande se espera que la película llegue a Disney+, productora que posee los derechos, dentro de los próximos 40 a 60 días. No obstante, este plazo podría variar según el desempeño de la cinta en taquilla.

Reparto de la película

  • Guillermo Francella
  • Eva de Dominici
  • Milo J
  • Migue Granados
  • Clara Kovacic
  • Vanesa González
  • Juan Luppi
  • Gastón Sofriti
  • Dalma Maradona
  • Guillermo Arengo

Tráiler de "Homo Argentum"

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella

