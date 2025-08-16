Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Grave

El siniestro vial ocurrió en la madrugada de este sábado, en calle Don Bosco y Acceso Este, en Rodeo del Medio, departamento de Maipú.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 5:06, un joven perdió la vida tras impactar su auto contra un árbol. El siniestro vial ocurrió en calle Don Bosco y Acceso Este, en Rodeo del Medio, departamento de Maipú.

Según datos oficiales, todo comenzó cuando un automóvil que circulaba por calle Don Bosco perdió el control y terminó impactando contra un árbol.

Al llegar al lugar, personal policial constató que el conductor (identificado como Alejandro Ezequiel Palaguerra, de 19 años) se encontraba atrapado dentro del habitáculo. Ante esta situación, se solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado y de bomberos voluntarios.

Cuando llegó la ambulancia, la médica interviniente asistió al joven, pero lamentablemente confirmaron que ya no presentaba signos vitales dentro de la unidad de emergencia.

