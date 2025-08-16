Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol Según datos oficiales, todo comenzó cuando un automóvil que circulaba por calle Don Bosco perdió el control y terminó impactando contra un árbol.

Al llegar al lugar, personal policial constató que el conductor (identificado como Alejandro Ezequiel Palaguerra, de 19 años) se encontraba atrapado dentro del habitáculo. Ante esta situación, se solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado y de bomberos voluntarios.

Cuando llegó la ambulancia, la médica interviniente asistió al joven, pero lamentablemente confirmaron que ya no presentaba signos vitales dentro de la unidad de emergencia.

