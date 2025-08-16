Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

El funcionario de la gestión Milei, Luis Petri habría aceptado ir por una banca en el Congreso por La Libertad Avanza y generó sorpresa en su partido, la UCR.

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025

 Por Facundo La Rosa

Empezó como un rumor en la tarde del viernes y comenzó a tomar forma en las últimas horas: el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, sería el primer candidato a diputado nacional del Frente La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre en Mendoza.

En una movida sorpresa para el electorado, el funcionario nacional de extracción radical habría sido tentado nuevamente en una reunión que mantuvo ayer con el presidente Javier Milei y otros miembros del gabinete, y habría dado el OK. Si bien siempre dijo que estaría "donde el Presidente me pida", su postulación parecía haberse caído definitivamente el pasado sábado, cuando el congreso partidario de la UCR, partido al cual está afiliado, ratificó las candidaturas y su nombre quedó afuera.

Lee además
Javier Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército Argentino que hicieron cumbre en el Himalaya
Expedición en la India

Video: Milei recibió a los dos mendocinos del Ejército que hicieron cumbre en el Himalaya
El presidente volvió a elogiar la labor del ministro de Economía
Repercusiones

Milei tras el dato de inflación: "Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, por lejos"

En ese sentido, fuentes radicales consultadas por este medio afirman que el exprecandidato a gobernador en 2023 debería desafiliarse y firmar la ficha para ser miembro de LLA, aunque tampoco es una certeza que eso ocurra.

Luis Petri, el político con mayor intención de voto

Lo cierto es que la dirigencia violeta analizó encuestas y mediciones y advirtió que Petri es la figura política que mayor intención de voto tiene en la provincia de Mendoza y sería un "desperdicio" no meterlo "a jugar" en estos comicios.

Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, petri, casado, cornejo.jpg
Luis Petri junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y la vice, Hebe Casado.

Luis Petri junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y la vice, Hebe Casado.

Asimismo, LLA se ahorra las críticas que ya comenzaban a surgir por la presunta candidatura del actual diputado Facundo Correa Llano, quien debía renunciar a esa banca y volver a jurarla en diciembre por otros cuatro años. Una desprolijidad.

La candidatura del ministro sería anunciada en las próximas horas. En tanto que radicales y violetas brindarían una conferencia de prensa el lunes, presentando a todos los aspirantes a un cargo electivo en octubre (Congreso, Legislatura y Concejos Deliberantes), con la participación de Alfredo Cornejo, Correa Llano y el propi Petri.

La candidatura de Luis Petri patea el tablero político

La duda por estas horas se centra en quién ocuparía el tercer lugar de la lista si está versión se confirma. En la previa, todo indicaba que el demarchista Álvaro Martínez se haría de ese lugar. Tal sería la decisión final, aunque ahora todos dudan. En tanto que la cornejista Pamela Verasay se mantiene como postulante en segundo término.

La candidatura de Petri patea el tablero político en Mendoza y se suma a la de otra ministra de la gestión mileísta, Patricia Bullrich, quien el viernes confirmó que irá por un escaño en el Senado. De este modo, el presidente deberá buscar reemplazos para dos carteras sensibles de su Gobierno.

El dirigente radical oriundo de San Martín ya fue diputado durante ocho años (2013/2021) y su aspiración es ir por la gobernación nuevamente en 2027. Habrá que esperar si lo hará como integrante de la UCR o, de confirmarse los rumores, ya como afiliado a LLA.

Temas
Seguí leyendo

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Lugones sobre el fentanilo contaminado: "El que las hace las paga"

Elecciones en Bolivia: un escenario político complejo y cambiante

Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

Patricia Bullrich confirmó que será candidata en las elecciones de octubre

Juicio por YPF: Estados Unidos frenó el embargo y la causa quedó en suspenso

San Rafael: el Concejo debatió sobre Autonomía Municipal, sin la oposición en la mesa

Licitan una obra clave para el riego en San Rafael con fondos del Resarcimiento

LO QUE SE LEE AHORA
Danilo Da Rold ejercía el cargo de secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Lavalle.
Lo despiden en redes

Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

Las Más Leídas

El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.
pide ayuda

El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Danilo Da Rold ejercía el cargo de secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Lavalle.
Lo despiden en redes

Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del Titán: cómo será el recorrido por Mendoza video
Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Te Puede Interesar

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Por Facundo La Rosa
Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Por Juan Pablo Strappazzon
IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del Titán: cómo será el recorrido por Mendoza video
Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Por Luis Calizaya