Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025

Empezó como un rumor en la tarde del viernes y comenzó a tomar forma en las últimas horas: el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri , sería el primer candidato a diputado nacional del Frente La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre en Mendoza.

En una movida sorpresa para el electorado, el funcionario nacional de extracción radical habría sido tentado nuevamente en una reunión que mantuvo ayer con el presidente Javier Milei y otros miembros del gabinete, y habría dado el OK. Si bien siempre dijo que estaría "donde el Presidente me pida" , su postulación parecía haberse caído definitivamente el pasado sábado, cuando el congreso partidario de la UCR, partido al cual está afiliado, ratificó las candidaturas y su nombre quedó afuera.

En ese sentido, fuentes radicales consultadas por este medio afirman que el exprecandidato a gobernador en 2023 debería desafiliarse y firmar la ficha para ser miembro de LLA, aunque tampoco es una certeza que eso ocurra.

Lo cierto es que la dirigencia violeta analizó encuestas y mediciones y advirtió que Petri es la figura política que mayor intención de voto tiene en la provincia de Mendoza y sería un "desperdicio" no meterlo "a jugar" en estos comicios.

Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, petri, casado, cornejo.jpg Luis Petri junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y la vice, Hebe Casado. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Asimismo, LLA se ahorra las críticas que ya comenzaban a surgir por la presunta candidatura del actual diputado Facundo Correa Llano, quien debía renunciar a esa banca y volver a jurarla en diciembre por otros cuatro años. Una desprolijidad.

La candidatura del ministro sería anunciada en las próximas horas. En tanto que radicales y violetas brindarían una conferencia de prensa el lunes, presentando a todos los aspirantes a un cargo electivo en octubre (Congreso, Legislatura y Concejos Deliberantes), con la participación de Alfredo Cornejo, Correa Llano y el propi Petri.

La candidatura de Luis Petri patea el tablero político

La duda por estas horas se centra en quién ocuparía el tercer lugar de la lista si está versión se confirma. En la previa, todo indicaba que el demarchista Álvaro Martínez se haría de ese lugar. Tal sería la decisión final, aunque ahora todos dudan. En tanto que la cornejista Pamela Verasay se mantiene como postulante en segundo término.

La candidatura de Petri patea el tablero político en Mendoza y se suma a la de otra ministra de la gestión mileísta, Patricia Bullrich, quien el viernes confirmó que irá por un escaño en el Senado. De este modo, el presidente deberá buscar reemplazos para dos carteras sensibles de su Gobierno.

El dirigente radical oriundo de San Martín ya fue diputado durante ocho años (2013/2021) y su aspiración es ir por la gobernación nuevamente en 2027. Habrá que esperar si lo hará como integrante de la UCR o, de confirmarse los rumores, ya como afiliado a LLA.