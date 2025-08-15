Juicio por YPF: Estados Unidos frenó el embargo y la causa quedó en suspenso

La Corte de Apelaciones de Nueva York dio lugar al pedido de la Argentina y frenó el embargo de acciones de YPF , por lo que la causa quedará en suspenso en la Justicia de Estados Unidos .

De acuerdo a información de medios nacionales, la Corte de Apelaciones de Nueva York frenó la orden a la jueza Loretta Preska que exigía la entrega mayoritaria de las acciones de la empresa nacional.

La jueza estadounidense había estipulado la entrega del 51% de las acciones en forma de pago del juicio, por el cual la Argentina debía pagar 16.100 millones de dólares.

En relación a la causa que tramita en EEUU entre la República Argentina, Petersen, Eton Park y otros, YPF informa que la Cámara de apelaciones del Segundo Circuito aceptó la solicitud del Estado de suspender la orden de entregar las acciones de YPF mientras tramita su apelación pic.twitter.com/IkScMBIb14

El gobierno nacional acudió a la Cámara de Apelaciones buscando que se mantuviera en suspenso la transferencia de acciones, tras una cautelar temporaria.

El juicio por YPF inició hace diez años, tres años después de la expropiación. El fondo buitre, Burford Capital, es la mayor beneficiaria si el fallo por las acciones se efectuaba.

La Argentina no estaría obligada a depositar una garantía. Según el consultor y analista, Sebastian Maril, "las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación".

La siguiente fecha importante es el 25 de septiembre cuando se realizará la primera audiencia relacionada a la apelación inicial. Allí la Argentina tendrá que exponer de defensa después de haber perdido el juicio. Mientras que la segunda apelación esta vinculada a la cesión de acciones de YPF.

Otro día clave va a ser el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas. En esa jornada se hará la audiencia oral por la apelación de la transferencia de acciones. Los jueces de segunda instancia escucharán los planteos de las partes implicadas.