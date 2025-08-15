Faltazo de la UCR

San Rafael: el Concejo debatió sobre Autonomía Municipal, sin la oposición en la mesa

Reunión clave en el Concejo Deliberante para definir el futuro institucional de San Rafael. El oficialismo defendió el proyecto impulsado por Omar Félix.

Reunión clave en el Concejo Deliberante de San Rafael.

Reunión clave en el Concejo Deliberante de San Rafael.

El encuentro fue encabezado por uno de los asesores legales del Municipio y actual director de Auditoría, Francisco Perdigues, y fue acompañada por el presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, y los concejales Pamela Torres, Nahuel Arscone, Antonella Cristofanelli, Néstor Ojeda y Mariano Cámara. Los grandes ausentes fueron los ediles de los otros dos bloques, entre ellos los integrantes del Frente UCR-Cambia Mendoza, principal espacio opositor. Se desconoce, por ahora, por qué los ediles ausentes incumplieron con sus obligaciones.

Lee además
Terrible accidente vial en el cruce de las rutas 40 y 143.
Dos heridos

Violento accidente vial en la ruta que une San Carlos con San Rafael
licitan una obra clave para el riego en san rafael con fondos del resarcimiento video
Obra Pública

Licitan una obra clave para el riego en San Rafael con fondos del Resarcimiento

Sobre la reunión, Perdigues destacó que “lo que están viviendo los concejales es un momento histórico de San Rafael, que no se va a repetir. Lo que es un poder constituyente originario sucede una sola vez”.

Consultado por la ausencia opositora, consideró que “no estar presentes o no darle la importancia que merece da a entender que no interesa o que hay un interés diferente al de todos los sanrafaelinos”.

image

Vale destacar que el principal beneficio de alcanzar la autonomía y contar con una Carta Orgánica propia será la posibilidad de dictar la norma fundamental de San Rafael, con vigencia permanente.

Perdigues recordó que “cuando se presentó el proyecto, lo primero que declararon fue que no habían existido charlas ni convocatorias previas; sin embargo, cuando se realiza la primera, no asisten”.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, resaltó el encuentro y puso énfasis en la importancia del proyecto que impulsa el intendente Omar Félix. “Hemos conocido a fondo los alcances de la propuesta, la relevancia de la misma y los beneficios que esta significa para los sanrafaelinos”, enfatizó.

Y no pasó por alto “el faltazo” opositor, pese a haber sido – cada edil – notificado vía Secretaría Administrativa. “Se trata de un tema muy importante e histórico. Es defender lo que piensa cada uno de los sanrafaelinos y representarlos con el trabajo. Esperemos que en las próximas reuniones que vamos a estar teniendo los concejales de la oposición puedan participar y exponer su opinión, a favor o en contra; toda opinión es válida”.

Reunión informativa en el Concejo Deliberante de San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: H.C.D.: SE TRABAJÓ SOBRE LA AUTONOMÍA CON FALTAZO DE RADICALES

Temas
Seguí leyendo

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Alertan por déficit de lluvias y riesgo de incendios en Mendoza

Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario

Parque Solar Agua del Toro: Mendoza celebra una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental

Los beneficios y programas para jubilados que promueve San Rafael

Pilar Sordo llega a Godoy Cruz y San Rafael para hablar del amor propio y bienestar emocional

San Rafael celebra el Día del Niño con un megaencuentro en el Parque Infantil

Malargüe y San Rafael dividieron podio en el Apertura de la Asociación Sureña de Vóley

LO QUE SE LEE AHORA
licitan una obra clave para el riego en san rafael con fondos del resarcimiento video
Obra Pública

Licitan una obra clave para el riego en San Rafael con fondos del Resarcimiento

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Te Puede Interesar

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF? video
Cambio de planes

¿Se extiende el operativo de traslado del reactor de IMPSA a YPF?

Por Florencia Martinez del Rio
Mendoza recibió anticocepción adolescente procedente de Finlandia.
Salud

Anticoncepción adolescente: un nuevo cargamento con medicamentos importados llegó a Mendoza

Por Natalia Mantineo
El traslado del titán de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos. EN VIVO
Histórico

El traslado del "titán" de IMPSA atrae las miradas de vecinos y curiosos

Por Sitio Andino Sociedad