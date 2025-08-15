San Rafael: el Concejo debatió sobre Autonomía Municipal, sin la oposición en la mesa

El recinto del Concejo Deliberante del departamento de San Rafael fue escenario este jueves de una importante reunión informativa sobre Autonomía Municipal , mediante una comisión ampliada convocada para tal fin.

El encuentro fue encabezado por uno de los asesores legales del Municipio y actual director de Auditoría, Francisco Perdigues , y fue acompañada por el presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi , y los concejales Pamela Torres, Nahuel Arscone, Antonella Cristofanelli, Néstor Ojeda y Mariano Cámara . Los grandes ausentes fueron los ediles de los otros dos bloques, entre ellos los integrantes del Frente UCR-Cambia Mendoza , principal espacio opositor. Se desconoce, por ahora, por qué los ediles ausentes incumplieron con sus obligaciones.

Sobre la reunión, Perdigues destacó que “lo que están viviendo los concejales es un momento histórico de San Rafael, que no se va a repetir. Lo que es un poder constituyente originario sucede una sola vez” .

Consultado por la ausencia opositora, consideró que “no estar presentes o no darle la importancia que merece da a entender que no interesa o que hay un interés diferente al de todos los sanrafaelinos” .

Vale destacar que el principal beneficio de alcanzar la autonomía y contar con una Carta Orgánica propia será la posibilidad de dictar la norma fundamental de San Rafael, con vigencia permanente.

Perdigues recordó que “cuando se presentó el proyecto, lo primero que declararon fue que no habían existido charlas ni convocatorias previas; sin embargo, cuando se realiza la primera, no asisten”.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, resaltó el encuentro y puso énfasis en la importancia del proyecto que impulsa el intendente Omar Félix. “Hemos conocido a fondo los alcances de la propuesta, la relevancia de la misma y los beneficios que esta significa para los sanrafaelinos”, enfatizó.

Y no pasó por alto “el faltazo” opositor, pese a haber sido – cada edil – notificado vía Secretaría Administrativa. “Se trata de un tema muy importante e histórico. Es defender lo que piensa cada uno de los sanrafaelinos y representarlos con el trabajo. Esperemos que en las próximas reuniones que vamos a estar teniendo los concejales de la oposición puedan participar y exponer su opinión, a favor o en contra; toda opinión es válida”.

Reunión informativa en el Concejo Deliberante de San Rafael