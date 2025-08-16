Este domingo

Elecciones en Bolivia: un escenario político complejo y cambiante

Bolivia llega a las urnas en medio de una fuerte fragmentación política, sin la figura de Evo Morales y con un escenario abierto.

Elecciones en Bolivia: un escenario político complejo y cambiante

Elecciones en Bolivia: un escenario político complejo y cambiante

Foto: CNN

Un contexto de inestabilidad en Bolivia

Luis Arce, actual presidente y sucesor de Morales, ha decidido no postularse, lo que ha abierto el juego político a nuevos candidatos. La falta de una figura fuerte de la izquierda genera incertidumbre; Andrónico Rodríguez, que ha mostrado un fuerte posicionamiento en encuestas, representa a una generación diferente dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, la fragmentación de la izquierda ofrece ventajas a candidatos de derecha como Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, quienes también están posicionándose en las encuestas.

Lee además
Donald Trump sobre la reunión con Putin fue muy productiva
Todavía no llegan a un acuerdo

Cumbre en Alaska: Trump y Putin afirman que el diálogo fue "muy productivo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin llevan a cabo una cumbre en Alaska.
Cumbre en EEUU

El mundo en vilo: Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska

La división dentro de la izquierda podría facilitar un giro hacia la derecha en el electorado boliviano. La posibilidad de que un empresario como Doria Medina, dueño de una franquicia internacional de hamburguesas en Bolivia, alcance la presidencia, plantea interrogantes sobre la dirección que tomará el país en caso de un triunfo de la derecha. Por otro lado, un potencial ascenso de Rodríguez podría representar una renovación de los viejos ideales de Morales, aunque sería complicado dado el contexto fragmentado de la política boliviana.

Implicaciones en la regiones vecinas

La situación política de Bolivia también tiene implicaciones para sus vecinos sudamericanos. Un giro hacia la derecha podría alterar la dinámica de alianzas en la región y cambiar los flujos económicos y comerciales. Las decisiones tomadas en las elecciones no solo impactarán a Bolivia sino que enviarán señales a otros países sobre las tendencias políticas en Sudamérica.

A medida que se acerca la fecha de las elecciones, el clima electoral está cargado de tensiones y expectativas. La realidad es que la comunidad internacional estará observando de cerca el desenlace, buscando anticipar cómo podría influenciar el futuro político y económico de Bolivia. La incertidumbre es palpable, no solo entre los votantes bolivianos sino también en la comunidad internacional que ha visto de cerca cómo las decisiones electorales pueden redefinir futuros geopolíticos en Sudamérica.

Elecciones en Bolivia

Escuchá mi columna todos los jueves a las 16, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Cómo afecta a la geopolítica y qué tensiones genera la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump

De qué hablaron Milei y Zelenski en la previa de la cumbre Trump/Putin

Javier Milei hablará con Zelenski en la previa de la cumbre de Trump con Putin

Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial de Colombia que fue baleado en Bogotá

Un sismo de 6,1 sacudió a Turquía: colapsaron edificios en el oeste del país

Dolor en Brasil por la muerte de once personas tras un brutal choque entre camión y ómnibus

Videos: tiroteo y pánico en Times Square dejó varios heridos y un detenido

Las Más Leídas

El agresor está detenido y será imputado por violencia de género. Creen que quedará preso por sus antecedentes.
pide ayuda

El duro relato de la mujer víctima de violencia de género en Maipú

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 16 de agosto

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Danilo Da Rold ejercía el cargo de secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Lavalle.
Lo despiden en redes

Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del Titán: cómo será el recorrido por Mendoza video
Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Te Puede Interesar

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Por Facundo La Rosa
Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Por Juan Pablo Strappazzon
IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del Titán: cómo será el recorrido por Mendoza video
Cronograma

IMPSA pone en marcha la segunda fase del traslado del titán: cómo será el recorrido por Mendoza

Por Luis Calizaya