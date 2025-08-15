Todavía no llegan a un acuerdo

Cumbre en Alaska: Trump y Putin afirman que el diálogo fue "muy productivo"

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Rusia, Vladimir Putin dieron una conferencia de prensa conjunta tras un diálogo de tres horas en Alaska.

Donald Trump sobre la reunión con Putin fue muy productiva

Donald Trump sobre la reunión con Putin fue "muy productiva"

Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su par, Vladimir Putin llevaron a cabo una cumbre en Alaska en la que conversaron durante más de tres horas. Apenas un poco después, brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que revelaron lo que ocurrió en este encuentro que mantuvo en vilo al mundo.

Trump definió la charla como “muy productiva” y valoró los avances, aunque aclaró que no se alcanzó un acuerdo para una tregua.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin llevan a cabo una cumbre en Alaska.
Cumbre en EEUU

El mundo en vilo: Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska
Cómo afecta a la geopolítica y qué tensiones genera la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump
Política internacional

Cómo afecta a la geopolítica y qué tensiones genera la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump

“Hicimos grandes progresos, muchos puntos se acordaron, pero no llegamos a un acuerdo”, precisó Trump y advirtió que transmitirá los resultados de la conversación a las autoridades de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y al presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

El mandatario estadounidense consideró que “muy pocos” asuntos permanecen sin resolver con Rusia.

image
Donald Trump y &nbsp;Vladimir Putin se dieron la mano durante una rueda de prensa tras su reuni&oacute;n para negociar el fin de la guerra en Ucrania este viernes.

Donald Trump y Vladimir Putin se dieron la mano durante una rueda de prensa tras su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania este viernes.

Qué dijo Vladimir Putin sobre la reunión

Por su parte, Putin calificó la conversación como “constructiva” y “mutuamente respetuosa”. Y destacó la buena dinámica personal con Trump y recalcó la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto para progresar hacia la paz: “Todo lo que sucede en Ucrania es una tragedia para nosotros”.

Putin expresó su esperanza en que el entendimiento alcanzado en el encuentro facilite la paz en Ucrania y sostuvo que “la seguridad de Ucrania también debe ser asegurada, naturalmente”.

Al final de la rueda de prensa, que concluyó sin permitir preguntas de los corresponsales presentes, el mandatario ruso mencionó que la próxima cita con Trump podría celebrarse en Moscú.

Temas
Seguí leyendo

De qué hablaron Milei y Zelenski en la previa de la cumbre Trump/Putin

Javier Milei hablará con Zelenski en la previa de la cumbre de Trump con Putin

Los aranceles de Donald Trump y la afectación al vino argentino

Donald Trump pone en marcha los aranceles: ¿Qué pasa con Argentina?

Lula anunció que Brasil responderá con un plan de contingencia a los aranceles de Donald Trump

Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial de Colombia que fue baleado en Bogotá

Un sismo de 6,1 sacudió a Turquía: colapsaron edificios en el oeste del país

Dolor en Brasil por la muerte de once personas tras un brutal choque entre camión y ómnibus

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin llevan a cabo una cumbre en Alaska.
Cumbre en EEUU

El mundo en vilo: Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska

Las Más Leídas

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Paso Internacional Los Libertadores
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Estatales de festejo: Banco Nación comienza a pagar intereses en cuentas sueldo
Beneficio a los salarios

Estatales de festejo: Banco Nación comienza a pagar intereses en cuentas sueldo

Por Marcelo López Álvarez
Donald Trump sobre la reunión con Putin fue muy productiva
Todavía no llegan a un acuerdo

Cumbre en Alaska: Trump y Putin afirman que el diálogo fue "muy productivo"

Por Sitio Andino Mundo
Claudio Machuca sobre el traslado del reactor en Aconcagua Radio: Se llevó todo conforme a lo previsto
Entrevista

Claudio Machuca sobre el traslado del reactor de IMPSA en Aconcagua Radio: "Se llevó todo conforme a lo previsto"

Por Aconcagua Radio