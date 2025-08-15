Cumbre en Alaska: Trump y Putin afirman que el diálogo fue "muy productivo"

Donald Trump sobre la reunión con Putin fue "muy productiva"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su par, Vladimir Putin llevaron a cabo una cumbre en Alaska en la que conversaron durante más de tres horas. Apenas un poco después, brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que revelaron lo que ocurrió en este encuentro que mantuvo en vilo al mundo.

Trump definió la charla como “muy productiva” y valoró los avances, aunque aclaró que no se alcanzó un acuerdo para una tregua.

“Hicimos grandes progresos, muchos puntos se acordaron, pero no llegamos a un acuerdo” , precisó Trump y advirtió que transmitirá los resultados de la conversación a las autoridades de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y al presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

image Donald Trump y Vladimir Putin se dieron la mano durante una rueda de prensa tras su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania este viernes.

Qué dijo Vladimir Putin sobre la reunión

Por su parte, Putin calificó la conversación como “constructiva” y “mutuamente respetuosa”. Y destacó la buena dinámica personal con Trump y recalcó la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto para progresar hacia la paz: “Todo lo que sucede en Ucrania es una tragedia para nosotros”.

Putin expresó su esperanza en que el entendimiento alcanzado en el encuentro facilite la paz en Ucrania y sostuvo que “la seguridad de Ucrania también debe ser asegurada, naturalmente”.

Al final de la rueda de prensa, que concluyó sin permitir preguntas de los corresponsales presentes, el mandatario ruso mencionó que la próxima cita con Trump podría celebrarse en Moscú.