El mundo en vilo: Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin llevan a cabo una cumbre en Alaska.

El encuentro es en la base aérea de Elmendorf , la mayor instalación militar de Estados Unidos en Alaska y símbolo de la vigilancia contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, llega en un clima de máxima tensión y se espera que luego brinden una conferencia de prensa en conjunto.

El encuentro es en la base aérea de Elmendorf , la mayor instalación militar de Estados Unidos en Alaska y símbolo de la vigilancia contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, llega en un clima de máxima tensión y se espera que luego brinden una conferencia de prensa en conjunto.

Trump habló con la prensa antes de subirse al avión Air Force One y aseguró que su par ruso puede enfrentar "consecuencias severas" si no le pone fin a la guerra con Ucrania.

Este es el primer encuentro entre Trump y Putin, desde 2019, y será la primera vez que el presidente ruso pisa territorio occidental desde el inicio del conflicto en 2022.

2025_08_250815128-scaled (1) Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska

Al encuentro no estuvo invitado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien aseguró en un posteo en su cuenta de X que "lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa. Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos. Estamos listos, como siempre, para trabajar de la manera más productiva posible".

La agenda de Trump y Putin paso a paso en Alaska

Según Reuters, informado por Washington y Moscú, este sería la posible agenda que ambos presidentes tengan que cumplir. Mientras tanto, desde el Kremlin comunicaron que la reunión puede llegar a durar entre seis a siete horas.