El mundo en vilo: Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin llevan a cabo una cumbre en Alaska que mantiene en vilo al mundo, ya que podría significar el fin de la guerra que Rusia lleva a cabo con Ucrania desde hace tres años y que ha dejado dejado decenas de miles de muertos.
El encuentro es en la base aérea de Elmendorf, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Alaska y símbolo de la vigilancia contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, llega en un clima de máxima tensión y se espera que luego brinden una conferencia de prensa en conjunto.
Trump habló con la prensa antes de subirse al avión Air Force One y aseguró que su par ruso puede enfrentar "consecuencias severas" si no le pone fin a la guerra con Ucrania.
Este es el primer encuentro entre Trump y Putin, desde 2019, y será la primera vez que el presidente ruso pisa territorio occidental desde el inicio del conflicto en 2022.
2025_08_250815128-scaled (1)
Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska
Al encuentro no estuvo invitado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien aseguró en un posteo en su cuenta de X que "lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa. Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos. Estamos listos, como siempre, para trabajar de la manera más productiva posible".
La agenda de Trump y Putin paso a paso en Alaska
Según Reuters, informado por Washington y Moscú, este sería la posible agenda que ambos presidentes tengan que cumplir. Mientras tanto, desde el Kremlin comunicaron que la reunión puede llegar a durar entre seis a siete horas.
02:45 am (6:45 am ET): Trump abandonó la Base Conjunta Andrews, Maryland.
11:00 am (3:00 pm ET): El avión de Putin llegó a Alaska y Trump se reununió con él en su avión, dijo el Kremlin .
Poco después, Trump y Putin se reunirán y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.
5:45 pm (9:45 pm ET): Trump se dispone a partir de Anchorage, según la Casa Blanca.
Está previsto que Trump regrese a la Casa Blanca el sábado temprano.