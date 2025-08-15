Cumbre en EEUU

El mundo en vilo: Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnen en Alaska para marcar el rumbo de la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin llevan a cabo una cumbre en Alaska.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin llevan a cabo una cumbre en Alaska.

Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin llevan a cabo una cumbre en Alaska que mantiene en vilo al mundo, ya que podría significar el fin de la guerra que Rusia lleva a cabo con Ucrania desde hace tres años y que ha dejado dejado decenas de miles de muertos.

El encuentro es en la base aérea de Elmendorf, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Alaska y símbolo de la vigilancia contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, llega en un clima de máxima tensión y se espera que luego brinden una conferencia de prensa en conjunto.

Lee además
Donald Trump sobre la reunión con Putin fue muy productiva
Todavía no llegan a un acuerdo

Cumbre en Alaska: Trump y Putin afirman que el diálogo fue "muy productivo"
Cómo afecta a la geopolítica y qué tensiones genera la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump
Política internacional

Cómo afecta a la geopolítica y qué tensiones genera la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump

Trump habló con la prensa antes de subirse al avión Air Force One y aseguró que su par ruso puede enfrentar "consecuencias severas" si no le pone fin a la guerra con Ucrania.

Este es el primer encuentro entre Trump y Putin, desde 2019, y será la primera vez que el presidente ruso pisa territorio occidental desde el inicio del conflicto en 2022.

2025_08_250815128-scaled (1)
Donald Trump y Vladimir Putin se re&uacute;nen en Alaska

Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska

Al encuentro no estuvo invitado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien aseguró en un posteo en su cuenta de X que "lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa. Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos. Estamos listos, como siempre, para trabajar de la manera más productiva posible".

La agenda de Trump y Putin paso a paso en Alaska

Según Reuters, informado por Washington y Moscú, este sería la posible agenda que ambos presidentes tengan que cumplir. Mientras tanto, desde el Kremlin comunicaron que la reunión puede llegar a durar entre seis a siete horas.

  • 02:45 am (6:45 am ET): Trump abandonó la Base Conjunta Andrews, Maryland.
  • 11:00 am (3:00 pm ET): El avión de Putin llegó a Alaska y Trump se reununió con él en su avión, dijo el Kremlin .
  • Poco después, Trump y Putin se reunirán y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.
  • 5:45 pm (9:45 pm ET): Trump se dispone a partir de Anchorage, según la Casa Blanca.
  • Está previsto que Trump regrese a la Casa Blanca el sábado temprano.
Temas
Seguí leyendo

De qué hablaron Milei y Zelenski en la previa de la cumbre Trump/Putin

Javier Milei hablará con Zelenski en la previa de la cumbre de Trump con Putin

Los aranceles de Donald Trump y la afectación al vino argentino

Donald Trump pone en marcha los aranceles: ¿Qué pasa con Argentina?

Lula anunció que Brasil responderá con un plan de contingencia a los aranceles de Donald Trump

Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial de Colombia que fue baleado en Bogotá

Un sismo de 6,1 sacudió a Turquía: colapsaron edificios en el oeste del país

Dolor en Brasil por la muerte de once personas tras un brutal choque entre camión y ómnibus

LO QUE SE LEE AHORA
Donald Trump sobre la reunión con Putin fue muy productiva
Todavía no llegan a un acuerdo

Cumbre en Alaska: Trump y Putin afirman que el diálogo fue "muy productivo"

Las Más Leídas

En qué cárcel se filmó En el barro, el nuevo éxito de Netflix video
Por si no sabías

En qué cárcel se filmó "En el barro", el nuevo éxito de Netflix

Paso Internacional Los Libertadores
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Estatales de festejo: Banco Nación comienza a pagar intereses en cuentas sueldo
Beneficio a los salarios

Estatales de festejo: Banco Nación comienza a pagar intereses en cuentas sueldo

Por Marcelo López Álvarez
Donald Trump sobre la reunión con Putin fue muy productiva
Todavía no llegan a un acuerdo

Cumbre en Alaska: Trump y Putin afirman que el diálogo fue "muy productivo"

Por Sitio Andino Mundo
Claudio Machuca sobre el traslado del reactor en Aconcagua Radio: Se llevó todo conforme a lo previsto
Entrevista

Claudio Machuca sobre el traslado del reactor de IMPSA en Aconcagua Radio: "Se llevó todo conforme a lo previsto"

Por Aconcagua Radio