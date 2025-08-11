Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial de Colombia que fue baleado en Bogotá

Miguel Uribe Turbay, el senador y candidato presidencial colombiano , falleció este lunes en Bogotá a los 39 años. Su muerte se produce a más de dos meses de sufrir graves heridas en un atentado durante un acto de campaña. El hecho conmoción en el país y luto en el ámbito político.

Según informó diario El País , Uribe Turbay , quien era hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del ex presidente Julio César Turbay Ayala , murió en la Fundación Santa Fe , clínica a la que había sido trasladado el mencionado día tras el atentado.

El estado de salud del candidato presidencial se había agravado en la madrugada del sábado cuando presentó “un sangrado intracerebral agudo ” luego de una operación programada que obligó a que se le realizara una cirugía de urgencia.

En horas de la tarde desde el centro de salud informaron que el estado de salud de Uribe Turbay era “extremadamente crítico” debido a que tenía “un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control”.

Tras conocerse la triste noticia, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político al que pertenecía Uribe, Centro Democrático, lamentó la muerte del senador y señaló: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”. Fuente: NA.

Cómo fue el atentado a Miguel Uribe Turbay

A principios de junio, el senador y precandidato presidencial en Colombia, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado cuando en un acto político en el barrio de Modelia, en Bogotá recibió varios disparos en la cabeza. Inmediatamente, uno de los líderes de la oposición fue atendido de urgencia en la Clínica Medicentro, de la capital colombiana, y luego trasladado al Hospital Fundación Santa Fe.

El político, miembro del partido opositor Centro Democrático, asistía en la localidad de Fontibon a un evento político, cuando fue herido de bala en la cabeza. El equipo de campaña de Uribe confirmó que durante el acto de campaña, en el que estaba siendo acompañado por ciudadanos y otros políticos del partido, un hombre se acercó al precandidato político y le disparó en varias oportunidades.

Uribe, fue atendido de urgencia en la Clínica Medicentro, y luego trasladado al Hospital Fundación Santa Fe, donde permanece internado. La red hospitalaria de Bogotá se encuentra en alerta para facilitar cualquier traslado o procedimiento que se requiera.

Además del senador, otras dos personas que participaban del evento también resultaron heridas. De acuerdo con el relato de testigos, el agresor habría actuado de manera sorpresiva, aprovechando que Uribe hablaba con vecinos fuera del esquema de seguridad previsto inicialmente.

"El senador Miguel Uribe está siendo atendido de urgencia, luego de ser víctima de un atentado en horas de la tarde en Fontibón. La persona que disparó fue capturada. Toda la red hospitalaria de Bogotá está en alerta en caso de requerir un traslado", expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la red social X.