Investigación

En menos de 5 horas robaron en una casa de Guaymallén $10 millones y un arma

Una mujer denunció un importante robo en su casa de Guaymallén cuando abandonó el hogar por menos de cinco horas. No hay detenidos.

El robo ocurrió el fin de semana en el barrio Santa Ana de Guaymallén.

Por Sitio Andino Policiales

Una mujer de 31 años denunció un importante robo de dinero y un arma de fuego en una casa de Guaymallén, donde los delincuentes aprovecharon un lapso de apenas cinco horas en que la víctima abandonó el hogar para irrumpir en la vivienda y concretar el atraco sin ser atrapados.

El robo ocurrió este sábado en una casa del barrio Santa Ana, en Guaymallén y según consta en la denuncia, el o los ladrones se alzaron con más de $10 millones en efectivo y un arma de fuego.

Los investigadores judiciales analizan las cámaras de seguridad de la zona y las pericias realizadas en la escena del robo, con el objetivo de identificar a los ladrones.

Importante robo en una casa de Guaymallén

Según consta en la denuncia, el atraco ocurrió en una casa ubicada en calle Cabildo de Guaymallén.

La dueña de la vivienda, de quien se reserva su identidad por pedido de los investigadores, denunció que se retiró de la casa cerca de las 16 y al regresar, a las 21, advirtió el robo.

Explicó que sujetos desconocidos forzaron una abertura y lograron irrumpir en la vivienda, de donde sustrajeron unos $10 millones en efectivo y una arma de fuego calibre 45.

Tras la denuncia correspondiente, en la escena trabajaron efectivos de Policía Científica, con el objetivo de encontrar huellas de los ladrones. Hasta el momento los investigadores no tienen el resultado de esas medidas, las cuales estarían a disposición de los detectives en las próximas horas.

El hecho es investigado por la fiscalía de robos y hurtos. Por el momento no hay detenidos, confirmaron fuentes judiciales consultadas por este diario.

La semana pasada, también se había originado un robo similar en una casa de Guaymallén, donde un grupo de delincuentes sustrajo $2 millones y objetos de valor.

