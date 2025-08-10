Alcohol al volante

Chocó borracho en Guaymallén con otro auto y quedó detenido

El conductor de un Citroën C3 impactó contra un Peugeot 206 en Guaymallén. Personal de Tránsito detectó que tenía un elevado nivel de alcohol en sangre.

Por Sitio Andino Policiales

Un conductor de 33 años fue detenido en Guaymallén tras protagonizar un choque contra un vehículo estacionado. Personal policial constató que circulaba con un nivel de alcohol en sangre muy por encima del permitido. El hecho tuvo lugar en horas de la madrugada de este domingo.

Un conductor alcoholizado fue detenido en Guaymallén: los detalles

El siniestro ocurrió alrededor de las 06:15 en la intersección de calle Capilla de Nieve y Félix Suárez.

Según se informa en el parte policial, un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en la zona. Al llegar al lugar, el personal constató que un Citroën C3, que circulaba en sentido norte-sur, había impactado de frente contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de la jurisdicción correspondiente.

