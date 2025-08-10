Chocó borracho en Guaymallén con otro auto y quedó detenido

Un conductor de 33 años fue detenido en Guaymallén tras protagonizar un choque contra un vehículo estacionado. Personal policial constató que circulaba con un nivel de alcohol en sangre muy por encima del permitido. El hecho tuvo lugar en horas de la madrugada de este domingo.

Un conductor alcoholizado fue detenido en Guaymallén: los detalles El siniestro ocurrió alrededor de las 06:15 en la intersección de calle Capilla de Nieve y Félix Suárez.

Según se informa en el parte policial, un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en la zona. Al llegar al lugar, el personal constató que un Citroën C3, que circulaba en sentido norte-sur, había impactado de frente contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado.

Agentes de Tránsito Municipal realizaron el control de alcoholemia al conductor, identificado como M.W.S (33), el cual arrojó un resultado de 2.28 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido por la Ley Nacional de Tránsito.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de la jurisdicción correspondiente.

