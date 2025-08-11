Un herido

Cruzó en rojo y provocó un grave accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Un grave accidente se originó en plena Ciudad de Mendoza luego de que un joven cruzara en rojo una transitada esquina.

El accidente vial ocurrió en la transitada esquina de Paso de los Andes y Emilio Civit.&nbsp;

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial incluyó a tres vehículos en la noche del domingo, cuando una moto, según el relato de testigos, cruzó en rojo una transitada esquina y provocó un choque con un auto, para luego impactar con otro vehículo que estaba detenido en el lugar.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 23 del domingo en el cruce de Emilio Civit y Paso de los Andes, en plena Ciudad de la Provincia de Mendoza.

Así quedó el coche tras el accidente vial. 
Del choque participaron una moto Rouser, cuyo conductor sufrió heridas de consideración, un VW Gol y un Peugeot 208. Los conductores de los autos resultaron ilesos.

Terrible accidente vial en plena Ciudad de Mendoza

Según la reconstrucción del siniestro que realizaron los policías que trabajaron en el lugar, todo ocurrió cuando la moto, al mando de un joven de 18 años, circulaba por Emilio Civit hacia el este y cruzó en rojo la calle Paso de Los Andes.

Choque Quinta Seccion Ciudad Mendoza
El accidente vial se originó cuando uno de los rodados cruzó en rojo, dijeron testigos.

Esto generó que chocara con el Gol que manejaba otro joven de 22 años. Y tras el accidente, la moto terminó impactando también con un Peugeot 208 que estaba detenido en la esquina para cruzar dicha esquina hacia el oeste.

Luego de ese segundo choque, la moto terminó a metros de la acequia y el conductor tendido en el piso, con heridas de gravedad. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y luego llevado a un hospital.

En el lugar trabajaron ambulancias del SEC, personal de Tránsito Municipal y policía de la jurisdicción, entre otros.

Ahora la justicia investiga la mecánica del siniestro y definirá en las próxima horas la sanción hacia el motociclista que presuntamente cruzó la esquina en rojo.

El siniestro se originó horas antes de que en Maipú ocurriera otro accidente vial grave, donde dos autos chocaron de frente. Allí se determinó que ambos conductores estaban alcoholizados.

