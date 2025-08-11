en la madrugada

Susto en Maipú por una importante fuga de gas e incendio

Una fuga de gas generó luego un incendio en el cableado eléctrico de calle Barcala, en Maipú, por lo que debieron intervenir de urgencia los bomberos.

Susto en Maipú tras una fuga de gas que generó un incendio.

Susto en Maipú tras una fuga de gas que generó un incendio. 

Por Sitio Andino Policiales

Vecinos de Maipú vivieron una madrugada alterada por una importante fuga de gas que se originó tras la ruptura de un caño madre, lo que luego provocó un incendio en un poste de luz y la obligación de un importante despliegue policial para sofocar el fuego y evitar consecuencias mayores.

Todo ocurrió cerca de la 1.30 en calle Barcala al 1.200, en Maipú, donde vecinos se mostraron asustados por la pérdida de gas y posterior incendio.

Además, el incidente provocó el corte en el servicio durante horas, mientras Defensa Civil, Edemsa y Bomberos, entre otros, trabajaban en el lugar. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, confirmaron fuentes policiales.

Susto en Maipú por una importante fuga de gas e incendio

Según comentaron fuentes policiales, a la 1.24 ingresaron los primeros llamados al CEO para alertar sobre una importante pérdida de gas en calle Barcala al 1.200, a metros del Cementerio de Maipú.

Minutos después se confirmó que la pérdida era en un caño madre de gas y que el mismo se había roto, por lo que la situación era “de urgencia”.

Esto generó un despliegue policial de inmediato en la zona, que incluyó el corte del servicio en esos barrios de Maipú.

Lo cierto es que la pérdida de gas generó también un incendio en un poste de luz y cableado eléctrico, por lo que debieron trabajar bomberos voluntarios de Maipú, junto al personal de Defensa Civil, Edemsa y Ecogas, entre otros.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos sofocaron las llamas y luego se realizaron tareas de enfriamiento.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, confirmaron efectivos de la Subcomisaría Tropero Sosa, quienes trabajaron en la escena del incidente.

