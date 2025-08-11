Vialidad Mendoza licita puente sobre el río Mendoza para reemplazar el deteriorado cruce

Vialidad Mendoza licita puente sobre el río Mendoza para reemplazar el deteriorado puente Prensa Gobierno de Mendoza

La Dirección Provincial de Vialidad lanzó la licitación para construir un nuevo puente sobre el río Mendoza, en la Ruta Provincial 31. La obra, que reemplazará al deteriorado cruce actual, unirá San Martín, Maipú y Lavalle, y tendrá un plazo de ejecución de 10 meses.

El llamado prevé un plazo de obra de 10 meses con un presupuesto de 3.050 millones de pesos. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 9 de septiembre.

puente rp 31 san martin lavalle maipú 1 Prensa Gobierno de Mendoza Nuevo puente sobre el río Mendoza: Vialidad avanza con una obra clave para el Este La obra es parte de un concepto integral de renovación de caminos que ya se puso en marcha y tiene como fin poner operativa a futuro una Variante Norte, que vincula el tránsito del transporte de carga pesada desde la Ruta Nacional 40 con San Juan y la Variante Palmira – Agrelo, en la Ruta Nacional 7, evitando el Gran Mendoza.

Además, la construcción del nuevo puente permitirá el uso pleno de un cruce que le dará óptima conectividad vial a las zonas productivas del sur de Lavalle y norte de Maipú ubicadas al oeste del río Mendoza con sus similares apostados al este, en San Martín.

puente rp 31 san martin lavalle maipú 2 Prensa Gobierno de Mendoza El viejo puente alcantarilla no solo está muy deteriorado, sino que, además, por su antigüedad, solo permite pasar en un solo sentido de circulación, obligando a quienes lo transitan a esperar al vehículo que viene cruzando en sentido opuesto, antes de hacer lo propio. Además, por su ancho, casi no permite el cruce de camiones, cuyo tamaño queda muy ajustado a la estructura y con riesgo de precipitar al lecho del río, varios metros abajo. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.