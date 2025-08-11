grave accidente vial

Manejaban ebrios en Maipú, chocaron de frente y quedaron detenidos

Dos hombres alcoholizados protagonizaron un violento accidente vial en Maipú. Ocurrió en la madrugada de este lunes.

Manejaban ebrios en Maipú, chocaron de frente y quedaron detenidos.(Foto ilustrativa).

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial en Maipú dejó a dos hombres demorados luego de confirmarse que al momento del siniestro manejaban con un elevado nivel de alcoholemia en sangre, en tanto que uno de los protagonistas del choque debió ser asistido por traumatismos de cráneo.

El siniestro ocurrió a las 2.40 de este lunes en el Carril Nacional y Maza, en Maipú, donde chocaron de frente un Chevrolet Aveo y una camioneta Ford F100.

El conductor del primero de estos rodados, manejaba con 2,12 gramos de alcohol en sangre, en tanto que el individuo que estaba al mando de la camioneta, lo hacía con 2,28 gramos de alcohol.

Grave accidente vial en Maipú: dos detenidos

De acuerdo a las primeras pericias, el Aveo, patente IDP55, estaba al mando de Wilson Huanca, y circulaba por Maza de norte a sur.

En sentido contrario circulaba la camioneta, al mando de Fernando Lamas, un hombre domiciliado en Fray Luis Beltrán. Este hombre debió ser atendido por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado por un traumatismo de cráneo. No obstante, su estado de salud era bueno y no hizo falta el traslado a un centro asistencial.

Lo cierto es que por el momento se desconoce el motivo por el cual ambos rodados chocaron de frente, sufriendo ambas unidades importantes daños.

Al realizarle el control de alcoholemia a cada uno de los conductores, se ordenó desde la fiscalía que los dos sujetos quedaran demorados en la Comisaría 49 de Rodeo del Medio, donde se les inició el proceso contravencional por lo ocurrido.

En la escena del accidente vial trabajó personal de Tránsito Municipal y también Policía Científica. Ahora la justicia investiga la mecánica del accidente.

