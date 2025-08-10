A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

Este domingo se cumple un año del homicidio de Eduardo Bertón Vidal , un jubilado de 82 años asesinado por Claudia Carina Córdoba , ex candidata a intendente por La Libertad Avanza (LLA). Bertón fue encontrado sin vida en su casa ubicada en Cruz de Piedra, Maipú .

El crimen ocurrió el 10 de agosto de 2024 , cuando un incendio se desató en la vivienda situada en calle Videla Aranda 1600. Al llegar, los bomberos encontraron a una persona tendida en el interior del inmueble . Inicialmente, se pensó que Bertón había fallecido debido al fuego , pero luego la Policía confirmó que se trataba de un homicidio : la víctima presentaba un disparo en la cabeza , lo que indicaba un homicidio planificado .

Desde ese momento, la Justicia inició una investigación exhaustiva , apuntando a una posible venganza como móvil del asesinato. La presencia de 11.000 dólares en efectivo en el domicilio incendiado fue un elemento clave para esclarecer el caso.

La fiscal Claudia Ríos ordenó varias tareas de inteligencia y solicitó la detención de Claudia Córdoba , señalada como la autora intelectual del crimen. Además, fueron arrestadas dos personas más: Roxana Elizabeth Núñez y Pablo “el Gringo” Fabián Peña , este último con antecedentes y condenado por delitos vinculados al narcotráfico.

Según los investigadores, el móvil del homicidio estaría relacionado con el cobro de una suma considerable de dinero. Se supo que Bertón tenía previsto viajar a Estados Unidos, donde cobraba su jubilación, y que Córdoba posiblemente lo acompañaría con la intención de convertirse en beneficiaria de esos fondos.

Claudia Córdoba es ex cuñada de un reconocido diputado local y una figura conocida en el ámbito político mendocino. Además, se desempeña como profesora de inglés.

El 15 de agosto de 2024, la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional determinó que el incendio había sido provocado tras la ejecución de la víctima con un arma de fuego. La fiscal Ríos imputó a los tres detenidos por “homicidio criminis causa agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores”, delito que conlleva cadena perpetua. También se les acusa de “robo agravado” y “uso de arma de fuego”.

Detalles del escalofriante homicidio

La investigación reveló que el sábado 10 de agosto de 2024, alrededor de las 17:00, un Fiat Palio ingresó al domicilio de Eduardo Bertón, ubicado en calle Videla Aranda 1600, Lulunta, Maipú. Cámaras de seguridad registraron el momento en que Claudia Córdoba descendió del vehículo, acompañada por Roxana Núñez.

La fiscal Claudia Ríos explicó que la víctima mantuvo una conversación con ambas mujeres y aparentemente les mostró el predio. Luego, Córdoba se dirigió al auto mientras Núñez continuaba hablando con Bertón. En ese instante, Pablo Peña salió de la parte trasera del vehículo.

Las cámaras captaron cómo Peña ingresó a la vivienda con un arma de fuego en mano y comenzó a recorrerla, aparentemente buscando algo. Durante su recorrido, cortó cables de las cámaras de seguridad para dejarlas fuera de servicio, hasta que dejaron de transmitir imágenes.

A las 18:05, las cámaras exteriores registraron la salida del Fiat Palio con Córdoba, Núñez y Peña a bordo. Se cree que en ese momento fue cuando se produjo el disparo fatal contra Bertón. Media hora después, aproximadamente a las 18:30, Peña regresó acompañado de Núñez y se inició el incendio.

Tras el crimen, el hermano de la víctima denunció el robo de dos armas que Bertón tenía registradas ante la ANMAC.

Quién era Eduardo Bertón Vidal

Eduardo Bertón era una figura muy conocida y respetada en Maipú, donde los vecinos lo recordaban como “uno de los personajes más inteligentes del departamento”. Fue uno de los impulsores del polideportivo Juan Ribosqui y autor de varios proyectos relevantes implementados por la Municipalidad de Maipú en los últimos años.

Relacionado también con la política, Bertón fue candidato en algún momento, mientras que su hermano es militante del PRO.

El homicidio de Eduardo Bertón Vidal no solo conmocionó a la comunidad de Maipú, sino que también destapó una compleja trama de violencia, intereses económicos y vínculos políticos.

Este caso pone en evidencia la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de seguridad y prevención para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.