increíble

Fue a ver a Barracas y terminó detenido por un homicidio brutal: conocé la noticia del terror

Un hombre con pedido de captura por un feroz homicidio en 2023 fue detenido cuando ingresaba a la cancha de Barracas Central. Mirá lo que pasó.

El acusado de matar a un hombre en 2023 fue detenido en la entrada a la cancha de Barracas Central. &nbsp;

El acusado de matar a un hombre en 2023 fue detenido en la entrada a la cancha de Barracas Central.

 

La pista que lo llevó a la detención por homicidio

El hombre estaba en la lista de Tribuna Segura, lo que permitió identificarlo en el ingreso al estadio. Investigadores de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad ya tenían la información de que podía asistir al partido, por lo que montaron un operativo para capturarlo.

Lee además
Robles relató que sufrió un desgarro muscular y que terminó la noche de fútbol en la policlínica.  
para repudiar

Habló el jugador agredido ferozmente en el fútbol de la Liga Sanrafaelina ¿A quién le apuntó?
de san rafael a la seleccion: quien es el mendocino que sorprendio y se pone la celeste y blanca
sorpresa

De San Rafael a la Selección: quién es el mendocino que sorprendió y se pone la celeste y blanca
image

El homicidio ocurrido en 2023

El 27 de agosto de 2023, en el Barrio 21-24, el detenido intentó asaltar a Edgar Limber Justo Quispe. Tras una discusión, volvió con una varilla de hierro y se la clavó en un ojo. La víctima murió el 23 de diciembre de ese año en el hospital Penna debido a las graves heridas.

Temas
Seguí leyendo

Facundo Ambrossi ganó la 2ª fecha de la temporada de pista 2025 ¿Quién manda en el torneo?

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

Miedo en River: el recuerdo de un árbitro que ya lo perjudicó en la Libertadores

Malargüe vibra con la gimnasia artística y sueña con el Regional

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

Gimnasia se trajo una victoria inmensa de Chaco y es líder absoluto ¿A cuánto está de la final por el ascenso?

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron duelos claves en el Federal A: cómo terminaron

Quiénes son los mendocinos que brillaron en el Turismo Carretera 2000

LO QUE SE LEE AHORA
Rodrigo de Paul no logró hacer pie con su equipo. video
no pudo

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria
Crimen planificado

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

Te Puede Interesar

Mendoza sumará 12 nuevas ambulancias al sistema de salud. 
Equipamiento

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Por Natalia Mantineo
Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis

Por Natalia Mantineo
El robo ocurrió el fin de semana en el barrio Santa Ana de Guaymallén.
Investigación

En menos de 5 horas robaron en una casa de Guaymallén $10 millones y un arma

Por Sitio Andino Policiales