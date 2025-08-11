Fue a ver a Barracas y terminó detenido por un homicidio brutal: conocé la noticia del terror

El acusado de matar a un hombre en 2023 fue detenido en la entrada a la cancha de Barracas Central.

La pista que lo llevó a la detención por homicidio El hombre estaba en la lista de Tribuna Segura, lo que permitió identificarlo en el ingreso al estadio. Investigadores de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad ya tenían la información de que podía asistir al partido, por lo que montaron un operativo para capturarlo.

image El homicidio ocurrido en 2023 El 27 de agosto de 2023, en el Barrio 21-24, el detenido intentó asaltar a Edgar Limber Justo Quispe. Tras una discusión, volvió con una varilla de hierro y se la clavó en un ojo. La víctima murió el 23 de diciembre de ese año en el hospital Penna debido a las graves heridas.