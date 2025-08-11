Miedo en River: el recuerdo de un árbitro que ya lo perjudicó en la Libertadores

Wilton Sampaio, cuestionado por River en 2019, será el árbitro ante Libertad en Paraguay.

El juez brasileño fue designado por la Conmebol para el cruce de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El recuerdo para River no es el mejor: en 2019, durante el último Superclásico copero en la Bombonera, su actuación despertó críticas de jugadores y cuerpo técnico.

El antecedente con Marcelo Gallardo y las críticas en Brasil En su momento, Marcelo Gallardo declaró tras un partido contra Independiente que esperaba “reflexión” por parte de Sampaio luego de aquel episodio. Curiosamente, horas después de esas palabras, el árbitro fue protagonista de un escándalo en el fútbol brasileño, en un duelo entre Santos y Cruzeiro, con reclamos de Cássio y Neymar por un gol anulado y decisiones polémicas.

Sampaio vuelve a escena en la Copa Conmebol Libertadores Este jueves, Sampaio será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre River y Libertad en Paraguay, que abrirá la serie de octavos de final. La designación ya genera expectativa y dudas sobre si se repetirá un partido cargado de controversia como en 2019.

Fuente: TN