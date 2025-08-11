La Ciudad de Mendoza se hará cargo de dos avenidas clave tras un acuerdo con Vialidad Provincial

La Ciudad de Mendoza se hará cargo de la avenida Boulogne Sur Mer, tras un acuerdo con Vialidad Provincial

Tal como el convenio entre Vialidad Nacional y la Provincia de Mendoza para que esta se haga cargo de las obras de algunos tramos de rutas nacionales; ahora la Dirección Provincial de Vialidad le cedió a la Ciudad de Mendoza dos de las principales avenidas.

El Gobierno de Mendoza oficializó este viernes la transferencia de la jurisdicción de dos importantes arterias de la Ciudad de Mendoza a la órbita municipal. Se trata de la Avenida Champagnat y Avenida Boulogne Sur Mer , que hasta ahora formaban parte de la red de caminos administrada por la Dirección Provincial de Vialidad.

sondeo Ulpiano Suarez se consolida como el dirigente mejor valorado en la Ciudad de Mendoza

Equipamiento Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

El decreto N° 1544, publicado hoy en el Boletín Oficial, ratifica los convenios firmados en septiembre de 2023 entre el administrador de Vialidad Provincial, ingeniero Osvaldo Romagnoli, y el intendente capitalino, Ulpiano Suarez.

En el caso de la avenida Champagnat , el traspaso abarca el tramo comprendido desde el límite con Las Heras hasta el Parque Aborigen, una extensión de 2 kilómetros. Para Boulogne Sur Mer , la transferencia se extiende desde la avenida Ingeniero Cipolletti (límite con Las Heras) hasta calle Mariano Moreno (límite con Godoy Cruz), sumando 4,32 kilómetros.

Ambas avenidas pasarán a ser de “exclusiva jurisdicción” de la Municipalidad de Mendoza, que se hará cargo de su mantenimiento, mejoras y administración.

Según el texto oficial, el traspaso se realizó con “todos sus accesorios y complementos” y en el estado de conservación actual, liberando a Vialidad Provincial de las responsabilidades sobre estas vías.

La ratificación se completó luego de la aprobación previa por parte del Concejo Deliberante capitalino, a través de la ordenanza N° 4167/23.