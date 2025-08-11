Polémica

Manuel Adorni difundió un video manipulado con IA de Axel Kicillof

El vocero presidencial Manuel Adorni compartió un fragmento alterado de una entrevista a Axel Kicillof. El riesgo de desinformación con la Inteligencia Artificial.

Milei también compartió el video manipulado por IA

El video manipulado no solo fue difundido por Adorni: horas después, el presidente Javier Milei lo compartió en sus redes sociales, amplificando su alcance entre millones de seguidores y reforzando su circulación en medio del clima político previo a las elecciones. Esta acción multiplicó las críticas y alimentó el debate sobre el uso de contenidos alterados desde las más altas esferas del Gobierno.

El periodista Leandro Renou, conductor del streaming en Futurock donde fue realizada la entrevista original, denunció la falsedad del fragmento y compartió la totalidad del material audiovisual, en el que se aprecia que Kicillof sí enumera múltiples prioridades de su espacio político: soberanía, empleo digno, justicia social y el impacto de la deuda con el FMI.

La repercusión también fue política: el diputado Esteban Paulón (Hacemos por Nuestro País) cuestionó que “Adorni utilice recursos públicos para diseminar fake news (…) Habrá que citarlo a Diputados para que dé cuentas del pago de operaciones políticas con la plata de todos”.

La respuesta de Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a las próximas elecciones legislativas bonaerenses y sostuvo que, desde el oficialismo, “van a hacer una campaña roñosa”.

En declaraciones radiales, señaló que La Libertad Avanza (LLA), que confirmó que irá junto al PRO, hará uso de la tecnología y de las plataformas digitales con el fin de “hacer decir a uno cosas que no dice”, dado que mucha gente se informa mediante el teléfono celular, dijo respecto al video falso difundido.

En la entrevista completa se puede apreciar el desarrollo íntegro de la respuesta de Kicillof a la consulta de la periodista Nazarena Lomagno sobre las propuestas del peronismo: “Lo que dice el peronismo son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar por la soberanía, la independencia y la justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei”.

