La nueva embestida de la oposición en el Congreso que deberá afrontar Javier Milei

La oposición prepara una avanzada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Los bloques opositores quieren atar la sanción de esas dos iniciativas a que los mandatarios provinciales se comprometan a respaldar los vetos de las leyes jubilatorias y de discapacidad , y aspiran a votarlas en conjunto en una sesión que impulsará para dentro de diez días.

Congresio Nacional La oposición convocó a una sesión especial en Diputados con un temario que incomoda al Gobierno Nacional

Tras haber provocado el miércoles pasado 12 derrotas al oficialismo, el conglomerado opositor integrada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y la Coalición Cívica, volverá a desafiar al Gobierno Nacional luego de los cuestionamientos del Presidente a estas fuerzas políticas.

La intención de la oposición es emitir dictamen el miércoles sobre los proyectos de reforma de la distribución del impuesto al combustible, de la coparticipación de los ATN , de la emergencia en materia de ciencia y el plan de salud para prevenir el Alzheimer. Los bloques quieren tener firmados los despachos, luego de haber aprobado un emplazamiento, que habilitan el tratamiento de los proyectos propiciados por los gobernadores para poder tratarlos el 20 de agosto.

De todos modos, fuentes parlamentarias señalaron que un sector de la oposición quiere atar la sanción de los proyectos de combustibles y ATN, a que los gobernadores se comprometan a respaldar los vetos que dictó Javier Milei al aumento de las jubilaciones y la emergencia de discapacidad.

Por ese motivo, los bloques opositores harán una fuerte presión sobre los mandatarios provinciales y, en especial, hacia aquellos que integran el “Grito Federal” que son los de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Córdoba, Martin Llayorda, de Chubut, Ignacio Torres, de Jujuy Carlos Sadir y de Santa Cruz, Claudio Vidal, para que sus legisladores rechacen los vetos.

De todas maneras, hasta ahora los opositores no están reuniendo los dos tercios para mantener la ley que aumenta en 7,2% las jubilaciones, el bono de $70 a $110 mil, ni la prórroga de la moratoria, y por eso motivo no impulsaron en la última semana el debate sobre los vetos.

Los temas que "calentarán" la semana en el Congreso

Primeramente, el martes se reunirá la Comisión de Economía, presidida por el pampeano Ariel Rauschenberger (UP), a partir de las 11, para discutir dos proyectos de ley y cuatro de resolución. A las 17, habrá un plenario de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz (LLA), y de Peticiones, Poderes y Reglamento, con Silvia Lospennato (PRO) a la cabeza, para tratar un proyecto presentado por la oposición que busca destrabar el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA.

En tanto, el miércoles iniciará con un plenario de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (UP), y de Presupuesto y Hacienda, comandada por José Luis Espert (LLA), a las 10.30, para debatir una iniciativa impulsada por Facundo Manes (DpS) sobre promoción de la salud cerebral.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina debatirá el proyecto de ley que busca evitar que ciertos condenados puedan ser candidatos.

Debate por los proyectos impulsados por los gobernadores

Pero el plato fuerte de ese día llegará a las 12, con la reunión de Presupuesto y Hacienda donde la discusión se centrará en torno a uno de los proyectos impulsados por los gobernadores para el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Luego, a las 14, habrá plenario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, conducida por Daniel Gollán (UP), junto a la de Presupuesto para abordar la emergencia para el sector científico.

También, en horas de la tarde, se programó un encuentro conjunto de Presupuesto con la Comisión de Energía y Combustibles, a cargo de Lorena Villaverde (LLA), para tratar el otro proyecto reclamado por los gobernador: la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Fuente: NA y el Parlamentario.