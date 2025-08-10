mala fortuna

Lionel Messi sigue lesionado y Mascherano dio la peor noticia ¿Vuelve a jugar?

El DT del Inter Miami, Javier Mascherano, dio a conocer una tajante decisión respecto al regreso del astro argentino Lionel Messi. Repasá lo sucedido.

Lionel Messi no estará disponible&nbsp;para el clásico de este domingo&nbsp;ante Orlando City por la MLS de fútbol.

Lionel Messi no estará disponible para el clásico de este domingo ante Orlando City por la MLS de fútbol.

Por Sitio Andino Deportes

El entrenador argentino del Inter Miami CF de Estados Unidos, Javier Mascherano, confirmó que el astro y capitán Lionel Messi no estará disponible para el clásico de este domingo ante Orlando City por la MLS de fútbol. Seguí leyendo la nota del Diario Digital Sitio Andino y enterate todas las novedades.

Qué pasó con Lionel Messi

Este domingo en el Inter&Co stadium, el Inter Miami visitará al Orlando City en el clásico del Estado de Florida de la fecha 27 de la Conferencia Este de la Major League Soccer de Estados Unidos. Un partido trascendental para que los del entrenador argentino Mascherano recorten distancias con el líder Philadelphia Union.

Lee además
Rodrigo De Paul marcó su primer gol en Inter Miami en la victoria ante Pumas. video
bien ahí

¿Inter Miami juega mejor sin Messi? Rodrigo De Paul brilló y metió su primer gol
Lionel Messi se perderá otro partido clave con Inter Miami CF por la Leagues Cup.
por el triunfo

Juega el Inter Miami por la Leagues Cup ante Pumas: hora y dónde verlo

En la antesala de este encuentro, el director técnico confirmó que el astro argentino Lionel Messi no estará disponible: No está disponible para mañana. Leo está bien. Obviamente sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene, pero somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”.

El pasado sábado ante Necaxa de México, el campeón del mundo con la Selección argentina tuvo que ser sustituido por una molestia muscular a los 11 minutos de partido. Horas después, el club informó que se trataba de “una lesión muscular menor” en la pierna derecha.

La lesión de Lionel Messi

Embed - Momento en donde se lesiona leo Messi Por eso fue sustituido #leomessi #messi #futbol

Temas
Seguí leyendo

La selección argentina se enfrentará con San Rafael ¿De qué se trata la movida?

La lesión de Lionel Messi es oficial ¿Vuelve a jugar para la Selección?

Juega el Inter Miami por la Leagues Cup ¿Lo ponen a Lio Messi igual?

¿Messi está lesionado gravemente? Mirá lo que pasó con el Inter Miami en la Leagues Cup

Inter Miami y Lionel Messi van por más en la Leagues Cup 2025: hora y dónde verlo

Revancha copera para ellos ¿Qué rival confirmó la Selección para la fecha FIFA de octubre?

¡El video del horror! Mirá cómo un policía hincha de Peñarol bajó a balazos a dos hinchas de Nacional

¿Querés ser parte del Mundial 2026? La FIFA abrió las inscripciones y busca a los mejores voluntarios

LO QUE SE LEE AHORA
Leandro Paredes expresó su frustración tras el empate de Boca ante Racing y pidió seguir mejorando para salir de la racha negativa
no se dio la victoria

Furia en Boca: por qué Leandro Paredes se fue más enojado que nunca en el empate ante Racing

Las Más Leídas

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

La dirigencia radical volvió a reunirse en el espacio Arizu de Godoy Cruz
Elecciones 2025

El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

La ciudadanía mendocina irá a las urnas el 26 de octubre
Elecciones 2025

Los nombres para el Congreso de los ocho frentes que competirán en Mendoza

Te Puede Interesar

Los departamentos que definen el rumbo en la provincia de Mendoza. 
MAPA ELECTORAL

Elecciones 2025: los departamentos que definen el rumbo en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones
Atención conductores

Tránsito suspendido en Ruta Nacional 7 por un accidente vial entre camiones

Por Sitio Andino Policiales
El encuentro de juicio por jurado se realizará en el Polo Judicial Penal de Mendoza. 
encuentro nacional

Los funcionarios que llegan a Mendoza por la mesa federal de juicio por jurado

Por Sitio Andino Policiales