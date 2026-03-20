20 de marzo de 2026
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Mundial 2026

Argentina lanzó su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026 y el diseño ya divide a los hinchas

La Selección de fútbol de Argentina se prepara para el esperado Mundial 2026 y se dio a concocer la casaca suplente para la cita. Mirá cómo es.

Lionel Messi presentó la nueva camiseta alternativa del Mundial 2026 que ya genera debate entre los hinchas de la Selección de fútbol de Argentina.

Lionel Messi presentó la nueva camiseta alternativa del Mundial 2026 que ya genera debate entre los hinchas de la Selección de fútbol de Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina sorprendió con su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026, un diseño oscuro y disruptivo que ya divide opiniones. Con Lionel Messi como imagen principal, la nueva indumentaria de Adidas apunta a marcar tendencia y podría estrenarse en la próxima fecha FIFA.

Mirá cómo es la camiseta de la Selección de fútbol de Argentina

El modelo rompe con lo tradicional. La base es negra, pero lo que más llama la atención es el diseño en espiral con distintos tonos de azul, una apuesta fuerte desde lo visual. Los detalles en blanco —presentes en las mangas, el escudo y las tres tiras— contrastan con el fondo oscuro, mientras que el parche dorado de campeón del mundo sigue siendo protagonista.

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Desde Adidas explicaron que la camiseta está inspirada en las expresiones artísticas del país, buscando reflejar identidad, movimiento y energía a través de sus líneas onduladas. El lanzamiento tuvo un impacto inmediato, en gran parte por la participación de Messi, quien publicó imágenes con la nueva camiseta y generó una ola de reacciones en redes.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Argentina y dónde se puede comprar

La nueva camiseta alternativa ya está disponible en tiendas oficiales y online, aunque su llegada masiva al mercado argentino será progresiva.

El precio dependerá de la versión:

  • hincha: más accesible

  • jugador: con tecnología profesional y mayor valor

Se espera alta demanda en los primeros días.

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Cuándo debutaría la camiseta alternativa de Argentina

La nueva equipación podría estrenarse en la próxima fecha FIFA, aunque no hay confirmación oficial sobre el partido exacto.

El objetivo es que la camiseta llegue con rodaje al Mundial 2026, tanto en lo deportivo como en lo comercial. También se presentó la indumentaria de arquero, con predominio de verde y detalles azules, manteniendo el sello de campeón vigente.

Argentina vuelve a apostar fuerte desde la imagen. Y como suele pasar con los diseños jugados, la camiseta ya logró algo clave: que todos estén hablando de ella.

OLo que se viene para la Selección

La Selección de fútbol de Argentina jugará en La Bombonera ante Guatemala el próximo 31 de marzo, en lo que será su despedida del país antes del Mundial 2026. La decisión se tomó ante la imposibilidad de usar el Monumental y marca el regreso del equipo a un estadio con fuerte carga simbólica.

Tras la cancelación de la Finalissima, el equipo de Lionel Scaloni reorganizó su agenda y cerró un amistoso ante Guatemala para la fecha FIFA de marzo. El encuentro se disputará en Argentina y servirá como última presentación en el país antes de la Copa del Mundo.

Preguntas y respuestas clave sobre la camiseta alternativa Argentina 2026

Cómo es la nueva camiseta alternativa de Argentina

Es negra con un diseño en espiral azul y detalles blancos, inspirada en el arte argentino.

Cuánto cuesta la camiseta de Argentina 2026

El precio varía según la versión, siendo más cara la versión jugador.

Dónde comprar la camiseta alternativa Argentina 2026

En tiendas oficiales de Adidas y comercios deportivos autorizados.

Cuándo se estrena la camiseta

Podría debutar en la próxima fecha FIFA.

Quién la presentó

Lionel Messi fue la cara principal del lanzamiento.

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