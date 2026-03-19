Messi alcanzó el gol 900 pero Inter Miami quedó eliminado de la Concachampions 2026

Por Sitio Andino Deportes







En las últimas horas, Inter Miami CF quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf tras empatar con Nashville, pero caer por la regla del gol de visitante. En este partido, Lionel Messi alcanzó una cifra histórica de goles, y aquí te contamos todos los detalles.

Lionel Messi (2) Pese al gol de Messi, Inter Miami CF quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf Inter Miami vs Nashville: Messi alcanzó el gol 900 pero el equipo quedó eliminado En el partido correspondiente a los octavos de final de la Concachampions 2026, Inter Miami CF empató 1 a 1 frente a Nashville Soccer Club. Pese al resultado, y por la regla del gol de visitante (ya que el partido de ida también había terminado igual), el equipo quedó eliminado de la competencia.

El único tanto del Inter lo anotó Lionel Messi, quien con ese gol alcanzó la cifra histórica de 900 goles en su carrera, consolidando un nuevo récord en su trayectoria profesional.

Con esta eliminación, el conjunto de Mascherano se queda fuera del principal objetivo de la temporada, la oportunidad de luchar por la Copa Intercontinental, y deberá enfocarse en su rendimiento a nivel doméstico, donde acumula dos victorias, un empate y una derrota en la MLS.

Inter Miami tendrá que recuperarse rápidamente, ya que este domingo a las 14 (hora argentina) enfrentará como visitante a New York City FC, un duelo clave contra un rival directo en la pelea por el liderazgo de la tabla.