Inter Miami empató con Nashville y Lionel Messi sigue a un gol de los 900

Lionel Messi no logró marcar en el empate entre Inter Miami y Nashville por la Concachampions.

Con Lionel Messi , el Inter Miami CF empató 0-0 ante Nashville SC en el GEODIS Park por el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions . El encuentro tuvo pocas emociones y dejó la serie abierta, que se definirá en Miami la próxima semana.

El foco de la noche estuvo puesto en Lionel Messi , quien llegó al partido con 899 goles en su carrera y buscaba alcanzar la histórica cifra de 900 , aunque finalmente no pudo convertir.

La primera oportunidad clara del Inter Miami llegó recién en el segundo tiempo . A los 12 minutos del complemento , Messi recibió sobre la derecha del área y sacó un remate bajo y cruzado , que fue desviado por el arquero Brian Schwake .

El rebote quedó corto dentro del área, pero Germán Berterame no logró empujar la pelota al gol. Más allá de esa jugada, el equipo dirigido por Javier Mascherano no logró generar demasiado peligro en el arco rival.

Full time in Nashville. pic.twitter.com/CH0pjnhxKq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 12, 2026

Nashville tuvo las chances más claras

El equipo local fue el que generó las situaciones más peligrosas del partido. A los 19 minutos del primer tiempo, Hany Mukhtar remató de volea tras un centro desde la derecha, pero el arquero Dayne St. Clair logró desviar el disparo.

Minutos más tarde, Warren Madrigal tuvo otra oportunidad tras un pase filtrado de Sam Surridge, aunque su remate terminó en las manos del arquero canadiense. En el complemento, Mukhtar y Alex Muyl también estuvieron cerca de abrir el marcador, pero ninguno logró romper el cero.

La serie se definirá en Miami

Con este resultado, la serie quedó abierta y se resolverá en el partido de vuelta.

El encuentro decisivo se jugará el miércoles 18 de marzo a las 20 (hora argentina) en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final de la Concachampions.

Preguntas y respuestas clave sobre Nashville vs Inter Miami

¿Cómo salió Inter Miami vs Nashville?

Inter Miami empató 0-0 con Nashville por la ida de los octavos de final de la Concachampions.

¿Messi llegó a los 900 goles?

No. Lionel Messi sigue con 899 goles en su carrera y continúa a uno de alcanzar la histórica cifra de 900.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Inter Miami y Nashville?

El partido de vuelta se disputará el 18 de marzo a las 20 (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami.

¿Qué necesita Inter Miami para clasificar?

Inter Miami deberá ganar el partido de vuelta para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions.