Lionel Messi encendió el clásico: Inter Miami remontó 4-2 ante Orlando y dio un show en la MLS

El Inter Miami CF remontó 4-2 ante Orlando City en la MLS 2026 , en un clásico de Florida que tuvo intensidad, tensión y una actuación decisiva de Lionel Messi , autor de dos goles determinantes . La victoria marca la primera alegría oficial de la temporada para el equipo de Javier Mascherano y reposiciona al conjunto rosa en la Conferencia Este.

El partido comenzó con sorpresa: Orlando City se puso 2-0 arriba con tantos de Marco Pasalic y Martín Ojeda , aprovechando desajustes defensivos y mayor intensidad en el arranque.

En el inicio del complemento, Mateo Silvetti descontó y encendió la reacción. Inter Miami adelantó líneas, ganó posesión y empezó a jugar en campo rival.

Ahí apareció el capitán. Lionel Messi marcó el empate tras una jugada colectiva dentro del área y luego selló el 4-2 con un tiro libre al ángulo, ejecutado con precisión quirúrgica. Fue su primer doblete en la MLS 2026 y el punto de quiebre del clásico.

El tercer tanto lo había convertido Telasco Segovia, en un tramo donde Inter Miami fue claramente superior. Orlando terminó con diez jugadores por la expulsión de Colin Guske, lo que facilitó el cierre del encuentro para el visitante.

Lionel Messi en la MLS 2026: liderazgo, jerarquía y gol en el clásico

El rendimiento de Lionel Messi en la MLS 2026 confirma su impacto en la liga. No solo por el doblete, sino por su capacidad para ordenar el juego, acelerar en los momentos clave y asumir protagonismo cuando el equipo estaba 0-2.

Con esta victoria, Inter Miami suma tres puntos clave en la fecha 2 y llega fortalecido al próximo compromiso ante DC United.

El equipo de Mascherano mostró reacción anímica, eficacia y carácter competitivo, elementos fundamentales en el inicio del torneo.

