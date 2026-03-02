Independiente Rivadavia recibe a River en el Malvinas Argentinas: hora, TV y probables formaciones

El Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá este lunes a River Plate por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 , en un encuentro con contexto particular: será el primer partido del Millonario tras la salida de Marcelo Gallardo .

El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará defender la punta y sostener su momento futbolístico , mientras que River, conducido interinamente por Marcelo Escudero , intentará dar continuidad a su recuperación .

El partido se jugará desde las 21.30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas , con transmisión de ESPN Premium y Radio Nihuil .

Independiente Rivadavia suma 16 puntos (5 triunfos, 1 empate y 1 derrota) y atraviesa uno de los mejores inicios de torneo de los últimos años . Viene de empatar 1-1 ante Racing en Avellaneda y mantiene una estructura sólida.

El capitán será Sebastián Villa, una de las figuras del equipo y pieza clave en ataque. La Lepra buscará imponer intensidad, orden y presión alta, características que la llevaron a liderar la Zona B.

Para este compromiso, Berti repetiría el once titular, apostando a la continuidad y el funcionamiento colectivo.

River, en transición y con Coudet en el horizonte

River llega con 10 puntos en el campeonato y tras el triunfo 3-1 frente a Banfield. Sin Gallardo en el banco y con la llegada de Eduardo Coudet en el horizonte, el equipo vive un momento de transición institucional y futbolística.

Escudero conservaría la base del último triunfo, intentando encadenar su segunda victoria consecutiva y dar señales de estabilidad.

Álex Arce vuelve a estar disponible

La novedad en la lista de convocados de la Lepra es la presencia de Álex Arce, recuperado de su lesión en la clavícula.

El delantero paraguayo ampliará las variantes ofensivas y podría tener minutos en un partido que aparece como clave para sostener la cima.

Datos clave del encuentro

Estadio: Malvinas Argentinas

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Fecha: 8ª del Torneo Apertura 2026

Lo que se viene para la Lepra

Debido al paro de la AFA, la Lepra volverá a jugar el 11 de marzo desde las 22hs. Ese miércoles recibirá a Barracas.

¿Qué se juega Independiente Rivadavia ante River?

La Lepra pone en juego la punta de la Zona B y la posibilidad de consolidarse como protagonista del Apertura 2026, ante un River que inicia una nueva etapa tras la salida de Gallardo.

La síntesis

Los resultados

