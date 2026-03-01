El Tomba va por su primer triunfo en la Primera Nacional ante el Deportivo Madryn: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba buscará cortar una racha negativa alarmante cuando reciba a Deportivo Madryn por la fecha 3 de la Primera Nacional . El encuentro se disputará en el Feliciano Gambarte y será transmitido a través de la aplicación LPF Play .

El equipo mendocino no gana hace siete meses y viene de quedar eliminado en la Copa Argentina tras perder 1-0 ante Deportivo Morón , en un partido donde ni siquiera con superioridad numérica logró revertir la historia.

El ciclo de Mariano Toedtli no termina de encontrar respuestas. En el torneo, el Tomba igualó 1-1 ante Ciudad de Bolívar en su debut y repitió marcador frente a Defensores de Belgrano como visitante.

El rendimiento colectivo ha sido plano y sin peso ofensivo , lejos del objetivo institucional: volver a la Liga Profesional . La paciencia empieza a agotarse y el único camino es ganar.

Un duelo de necesitados en el Gambarte

Deportivo Madryn tampoco logró triunfos en el campeonato y también quedó eliminado en la Copa Argentina, tras caer ante San Martín de San Juan.

Será un cruce de equipos golpeados, con la obligación de sumar de a tres para empezar a acomodarse en una tabla que recién comienza, pero que no espera a nadie.

¿Dónde se puede ver Godoy Cruz vs Deportivo Madryn y por qué es un partido clave?

El partido se podrá ver a través de la aplicación LPF Play. Es un duelo clave porque Godoy Cruz no gana hace siete meses, suma dos empates en la Primera Nacional y necesita comenzar a sumar de a tres para sostener su objetivo de ascenso.

La síntesis

Los resultados

