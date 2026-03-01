1 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
juega el Bodeguero

El Tomba va por su primer triunfo en la Primera Nacional ante el Deportivo Madryn: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra los sureños por una nueva fecha de la dura Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba viene de empatar con el Dragón.

El Tomba viene de empatar con el Dragón.

Lee además
Mariano Toedtli hizo una fuerte autocrítica tras la caída de Godoy Cruz ante Morón.
no pega una

Mariano Toedtli salió a poner el pecho ante el mal momento de Godoy Cruz
El Tomba mostró una imagen lamentable.
no pudo

Un Godoy Cruz sin alma cayó 1 a 0 con el Deportivo Morón por la Copa Argentina y fue eliminado

Un presente preocupante y la presión por el ascenso

El ciclo de Mariano Toedtli no termina de encontrar respuestas. En el torneo, el Tomba igualó 1-1 ante Ciudad de Bolívar en su debut y repitió marcador frente a Defensores de Belgrano como visitante.

El rendimiento colectivo ha sido plano y sin peso ofensivo, lejos del objetivo institucional: volver a la Liga Profesional. La paciencia empieza a agotarse y el único camino es ganar.

Un duelo de necesitados en el Gambarte

Deportivo Madryn tampoco logró triunfos en el campeonato y también quedó eliminado en la Copa Argentina, tras caer ante San Martín de San Juan.

Será un cruce de equipos golpeados, con la obligación de sumar de a tres para empezar a acomodarse en una tabla que recién comienza, pero que no espera a nadie.

¿Dónde se puede ver Godoy Cruz vs Deportivo Madryn y por qué es un partido clave?

El partido se podrá ver a través de la aplicación LPF Play. Es un duelo clave porque Godoy Cruz no gana hace siete meses, suma dos empates en la Primera Nacional y necesita comenzar a sumar de a tres para sostener su objetivo de ascenso.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz mejoró un poco y se trajo un empate de Defensores de Belgrano: fue 1-1

Finalissima 2026 en duda: Qatar suspendió el deporte y Argentina vs España podría postergarse

Marco Bezzecchi ganó la primera carrera del año en el MotoGP en Tailandia

Fórmula 1: cancelan test en Bahréin tras la caída de un misil cerca del circuito

¿Irán se pierde el Mundial 2026? La FIFA evalúa un posible reemplazo

Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

El Deportivo Maipú tiene una dura parada ante San Martín de Tucumán: hora y dónde verlo

Los 10 cambios en el fútbol que impactarán en el Mundial 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Filtraciones internas revelan conteos, traslados y entregas de dólares en efectivo vinculados a la dirigencia de la AFA.
mancha a la pelota

Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

Las Más Leídas

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas
Seguridad

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo
Juegos de azar

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera.
Torneo Apertura

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera

Seguí en vivo la Quiniela de Mendoza. EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de febrero

Tras la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el partido de Milei decidió armar bloques propios en la Legislatura y los Concejos Deliberantes. 
juntos pero no amontonados

El nuevo mapa político de Mendoza: La Libertad Avanza se independiza y el sector de Petri define su estrategia