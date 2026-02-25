25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
a ganar

Godoy Cruz debuta ante Deportivo Morón por la Copa Argentina: hora, TV y probables formaciones

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Gallo en su duelo inicial en la Copa Argentina de Fútbol. Mirá los detalle del cotejo.

El Tomba la tiene complicada.

El Tomba la tiene complicada.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba enfrentará este miércoles desde las 21.15 a Deportivo Morón, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el estadio de Club Atlético Tigre, con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión en vivo por TyC Sports.

El encuentro aparece como clave para el Tomba, que busca reencontrarse con su mejor versión y avanzar en un torneo que siempre ofrece margen para sorpresas.

Lee además
El Tomba consiguió un valedero empate.
un punto que sirve

Godoy Cruz mejoró un poco y se trajo un empate de Defensores de Belgrano: fue 1-1
Godoy Cruz ya tiene confirmado día, horario y estadio para su estreno en la Copa Argentina 2026.
a la carga

Godoy Cruz ante Deportivo Morón por la Copa Argentina: día, hora, sede y TV del debut del Tomba

El ganador del cruce avanzará a 16avos de final, donde ya espera Midland, verdugo de Argentinos Juniors.

En cuanto al historial reciente en el certamen, Godoy Cruz viene de quedar eliminado en su última presentación tras caer 1-0 ante Excursionistas (27 de febrero del año pasado, en cancha de Belgrano de Córdoba). Su mejor campaña fue en 2021, cuando alcanzó las semifinales y perdió por la mínima ante Talleres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tigreminutocero/status/2026284698469544179&partner=&hide_thread=false

Deportivo Morón, un rival con antecedentes en el torneo

El Gallito también milita en la Primera Nacional y es dirigido por Walter Otta, quien al igual que Toedtli suma dos empates en sus primeras presentaciones.

Su mejor actuación en Copa Argentina fue en 2017, llegando hasta semifinales, instancia en la que fue eliminado por River Plate (3-0 en el Malvinas Argentinas).

Ambos equipos volverán a verse las caras tras 29 años: entre 1994 y 1997 se enfrentaron siete veces, con seis triunfos del Tomba y uno de Morón. El último antecedente data del 3 de abril de 1997, con victoria mendocina 2-0 como visitante, goles de Martín Astudillo y Ariel Pereyra.

¿Cuándo juegan Godoy Cruz y Deportivo Morón por la Copa Argentina y dónde se puede ver?

Godoy Cruz y Deportivo Morón se enfrentan este miércoles desde las 21.15, en el estadio de Tigre, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido será televisado en vivo por TyC Sports, y el ganador avanzará a los 16avos, donde espera Midland.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Temas
Seguí leyendo

Pueblo Nuevo FC vuelve a Barcelona por la Surf Cup Internacional: Mendoza dice presente en Europa

"Te sentís ignorante": Lionel Messi reveló de qué se arrepiente y sorprendió a todos

Qué dijo Mauricio Macri de Diego Maradona y qué respondieron sus hijas

Champions League 2026: lo que pasó el martes y lo que se viene hoy rumbo a Budapest

River avanza por Eduardo Coudet para reemplazar a Gallardo y crece la expectativa

Cuándo y dónde se juega la Finalíssima entre Argentina y España

Gimnasia no lo aguantó e igualó 1-1 con Independiente en el Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026

Boca venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina y Bareiro debutó con un doblete

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo mendocino se quedó con un punto.
empate clavado

Gimnasia no lo aguantó e igualó 1-1 con Independiente en el Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026

Las Más Leídas

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel. 
detalles del megaoperativo

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz
tenía 35 años

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará
¿Te lo vas a perder?

Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará

Víctor Fayad sufrió un robo en la noche de este lunes en Luján de Cuyo. 
inseguridad

Un alto funcionario del Gobierno sufrió un robo en Chacras de Coria

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.
Turismo

Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá