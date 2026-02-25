Godoy Cruz debuta ante Deportivo Morón por la Copa Argentina: hora, TV y probables formaciones

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba enfrentará este miércoles desde las 21.15 a Deportivo Morón , por los 32avos de final de la Copa Argentina . El partido se disputará en el estadio de Club Atlético Tigre , con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión en vivo por TyC Sports .

El encuentro aparece como clave para el Tomba , que busca reencontrarse con su mejor versión y avanzar en un torneo que siempre ofrece margen para sorpresas.

Será el tercer partido de Mariano Toedtli al frente del Expreso . Hasta ahora, su ciclo arrancó con dos empates: 1-1 ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte y 1-1 frente a Defensores de Belgrano como visitante .

El ganador del cruce avanzará a 16avos de final , donde ya espera Midland , verdugo de Argentinos Juniors.

En cuanto al historial reciente en el certamen, Godoy Cruz viene de quedar eliminado en su última presentación tras caer 1-0 ante Excursionistas (27 de febrero del año pasado, en cancha de Belgrano de Córdoba). Su mejor campaña fue en 2021, cuando alcanzó las semifinales y perdió por la mínima ante Talleres.

Deportivo Morón, un rival con antecedentes en el torneo

El Gallito también milita en la Primera Nacional y es dirigido por Walter Otta, quien al igual que Toedtli suma dos empates en sus primeras presentaciones.

Su mejor actuación en Copa Argentina fue en 2017, llegando hasta semifinales, instancia en la que fue eliminado por River Plate (3-0 en el Malvinas Argentinas).

Ambos equipos volverán a verse las caras tras 29 años: entre 1994 y 1997 se enfrentaron siete veces, con seis triunfos del Tomba y uno de Morón. El último antecedente data del 3 de abril de 1997, con victoria mendocina 2-0 como visitante, goles de Martín Astudillo y Ariel Pereyra.

¿Cuándo juegan Godoy Cruz y Deportivo Morón por la Copa Argentina y dónde se puede ver?

Godoy Cruz y Deportivo Morón se enfrentan este miércoles desde las 21.15, en el estadio de Tigre, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido será televisado en vivo por TyC Sports, y el ganador avanzará a los 16avos, donde espera Midland.

