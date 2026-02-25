25 de febrero de 2026
Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 tiene acción en Australia en el inicio de la temporada

La exigente Fórmula 1 comienza su derrotero 2026 en Melbourne con el debut oficial del argentina Franco Colapinto como titular en Alpine. Mirá lo que viene.

Franco Colapinto afrontará en Melbourne su primer campeonato completo en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 vuelve a escena y lo hace con un condimento especial para Argentina. El Gran Premio de Australia marcará el inicio de la temporada 2026 y será el escenario del estreno oficial de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine F1 Team desde la primera fecha.

Con apenas 22 años, el argentino afrontará su primer campeonato completo en la Máxima, luego de una pretemporada intensa y con enormes expectativas sobre su rendimiento.

Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 larga en Australia y arranca una nueva temporada
Vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto en Australia y arranca una nueva era

El clásico Circuito Albert Park, en Melbourne, será el punto de partida de un calendario que incluirá 30 competencias entre Grandes Premios y Sprints. Colapinto llega tras completar 352 vueltas en Baréin (más de 2.400 kilómetros) al mando del nuevo A526, con un mejor registro personal de 1:33.818, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:33.421. El mejor tiempo global fue para Charles Leclerc con Ferrari.

En este contexto completamente renovado, Colapinto tendrá su primera medida real en la elite mundial. Tras su paso por Williams y su incorporación definitiva a Alpine en 2025, el argentino enfrenta el desafío más importante de su carrera profesional.

Gran Premio de Australia 2026 – Días y horarios (Argentina)

Por la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves por la noche:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1 – 22.30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2 – 02.00

Práctica Libre 3 – 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación – 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal – 01.00 (58 vueltas)

Comienza el sueño argentino en la Fórmula 1

El calendario recorrerá plazas históricas como Japón, Mónaco, Gran Bretaña, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi, pero para el público argentino el foco estará puesto en cada salida a pista de Colapinto, que buscará afirmarse en el segundo pelotón y acercarse progresivamente a los equipos dominantes: McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari.

¿Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia y a qué hora es la carrera?

Franco Colapinto debutará como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 2026 durante el Gran Premio de Australia. La carrera se disputará el domingo 8 de marzo a la 01.00 de Argentina, en el Circuito Albert Park de Melbourne, marcando su primer campeonato completo en la categoría reina.

